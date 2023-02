Il presidente della Provincia Luca Robaldo in visita a Fondazione Agrion

Lo scorso lunedì 20 febbraio a Manta, presso il Centro ricerche per la Frutticoltura di Fondazione Agrion, il presidente Giacomo Ballari ha ricevuto la visita del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto su quelle che possono essere le strategie legate alla ricerca e all’innovazione, a servizio dello sviluppo dei nostri territori.

“È stato un piacere ospitare qui a Manta il presidente della Provincia – ha commentato Giacomo Ballari, presidente della Fondazione -. Credo che in futuro ci sarà la possibilità di intraprendere una serie di iniziative, che, insieme ci permetteranno di far crescere ulteriormente le attività di Agrion e soprattutto ci consentiranno di sfruttare questa preziosa struttura, mettendola il più possibile al servizio di quelle che sono le sfide più urgenti di questo periodo. Inoltre, lavorando per elevare il grado di sostenibilità e di bellezza dei nostri territori, si svilupperanno una serie di ulteriori attività di supporto e di trasferimento di competenze e innovazione alle filiere agricole, al territorio e alle amministrazioni locali”.

Il presidente della Provincia Luca Robaldo: “Sono stato molto colpito dalla visita perché, in un territorio rurale come il nostro, avere un centro di ricerca e innovazione agricola e agroalimentare come questo rappresenta un punto di orgoglio per tutta la comunità provinciale. Altrettanto pregevole è l’attività di ricerca finalizzata alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia dei territori e alla diffusione tra i nostri coltivatori delle buone pratiche di agricoltura ecosostenibile”.