La Consulta Provinciale degli Studenti incontrerà il presidente Robaldo e il consigliere Sannazzaro

Nuove scuole, ristrutturazioni, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dei edifici. Il tema dell’edilizia scolastica è prioritario non solo per la Provincia che si sta confrontando con enti e dirigenti, ma anche per il mondo studentesco.

La Consulta provinciale degli studenti ha chiesto un incontro con il presidente Luca Robaldo e il consigliere con delega Davide Sannazzaro per inizio marzo proprio per confrontarsi su questo tema. Per preparare al meglio l’appuntamento gli studenti stanno facendo girare in questi giorni un questionario tra i loro coetanei.

“Crediamo molto - commentano Robaldo e Sannazzaro - nel ruolo della Consulta provinciale degli studenti e nel dialogo con essa. Il fatto che gli studenti vogliano conoscere la programmazione che c’è rispetto ai loro luoghi di studio e l’importante lavoro di manutenzione che si sta sviluppando è una cosa che condividiamo. Il sondaggio che sta circolando tra gli studenti stessi sarà un ulteriore elemento che faciliterà il confronto, mantenendo la consapevolezza dell’attuale situazione del nostro ente”.