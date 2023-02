La fibra ottica arriva anche a Bastia Mondovì con Isiline

Anche abitanti, attività commerciali e aziende di Bastia Mondovì sono ora raggiunte dalla fibra ottica FTTH (Fiber To The Home): con Isiline, infatti, nel comune in Provincia di Cuneo è possibile accedere alla Banda Ultra Larga attivando il servizio in 307 unità immobiliari per raggiungere velocità di navigazione fino a 1000 Mbps in download e 300 Mbps in upload.



Un servizio performante, sempre più richiesto da privati, enti pubblici ed aziende per soddisfare le crescenti richieste di connettività imposte dalle moltissime attività che quotidianamente vengono svolte sul web, sia per svago che per le attività lavorative.

Isiline, storico provider fondato nel 1995 e con sede a Saluzzo, si occupa quindi di portare il cavo in fibra ottica fin dentro l’unità immobiliare grazie a squadre di installatori specializzati operando con velocità per garantire l’attivazione nel minor tempo possibile: il provider saluzzese, inoltre, fornisce anche un servizio di assistenza tecnica dedicata svolto da tecnici specializzati che operano direttamente nella sede di via Torino e che possono anche intervenire sul campo in caso di necessità.



Oltre al servizio in fibra ottica, a Bastia Mondovì Isiline fornisce anche quello FWA (Fibra Misto Radio) con una copertura di 293 unità immobiliari con velocità massima di navigazione fino a 100 Mbps.



Richiedere l’attivazione della linea è molto semplice, in quanto è possibile telefonare e attivare il nuovo servizio al 0175-292929 oppure in completa autonomia su shop.isiline.it. E’ anche possibile recarsi in uno dei punti vendita a disposizione sul territorio per ricevere informazioni e svolgere le pratiche necessarie a sottoscrivere il contratto: Isiline è presente a Fossano (via Roma 32), Cuneo (piazza Europa 22) e Saluzzo (via Torino 48/A).



Per ulteriori dettagli visitare il sito www.isiline.it oppure contattare il 0175-292929.