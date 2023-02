La Rotair spa di Caraglio vince il Samoter Innovation Award [FOTO]

La ROTAIR S.p.A. di Caraglio, storica ditta produttrice di compressori mobili da cantiere, è stata premiata al SaMoTer Innovation Award.

La ditta cuneese, progetta, ingegnerizza e produce compressori d'aria mobili che tengono conto dei bisogni specifici degli utilizzatori, mini-dumper multifunzionali e martelli idraulici per demolizione.

Da quando l'azienda è stata fondata nel 1946, ROTAIR si è sempre distinta per il suo patrimonio di soluzioni d'avanguardia per i settori delle costruzioni, dei lavori pubblici e manutenzione e dell'agricoltura, garantendo al contempo la conformità agli standard internazionali in termini di qualità e processi. Con una presenza globale in oltre 60 paesi, ROTAIR si distingue sul mercato collaborando con clienti e utenti finali per progettare prodotti e soluzioni che garantiscano un uso affidabile, un basso costo di manutenzione e un valore costante nel tempo.

Il premio innovazione 2023 del Samoter è stato assegnato alla ditta di Caraglio nella categoria "Impianti pneumatici" per la piattaforma compressori MDVN32E - MDVN32B + MDVN32VDA.

"Il mondo dei cantieri - spiegano dalla ditta - si evolve verso una più pulita e pratica energia da poter sfruttare per dare le migliori prestazioni.

Il progetto MDVN 32 nasce doll'esigenza di avere una base comune che possa accomodare sia un motore o benzina 40 HP per sviluppare 3200 It/min di aria compressa - con la possibilità di avere anche una opzione con generatore - e rimanere all'interno della normativa Europea Stage V, sia un motore elettrico.