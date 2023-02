Paesana, il “Menù al coriandolo” del New Wellington

Paesana festeggerà il suo Carnevale domenica 5 marzo prossimo, in pieno periodo quaresimale.

Instancabile e fantasiosa come sempre, Patrizia Abbate Daga - titolare del ristorante-pizzeria New Wellington di via Reinaud - sarà ancora una volta al fianco degli organizzatori con una nuova è tradizionalmente proposta enogastronomica definita “Menù al coriandolo”.

Il menù propone:

Battuta di Fassona su cremoso tiepido di toma e verdura e verdurine

Girello al punto rossa con salsa tonnata

Gnocchetti allo zafferano con fiori di zucchina e branzino

Fritto misto di pesce con contorno di patate al forno

Bis di dolci

Caffè

Vini della casa (compresi nel prezzo): Bianco, Rosso e Rosè

Il menù verrà servito ai tavoli al prezzo di 25 euro.

Per informazioni e sempre gradite prenotazioni: 3773598255.