Pocapaglia: agli studenti della quinta elementare la Targa di Merito della Repubblica Italiana

Una targa di merito da parte della Repubblica Italiana: i ragazzi della quinta elementare sezione A della scuola primaria “A. Monchiero” di Pocapaglia tornano a casa da Roma arricchiti nel cuore e nello spirito. Gli studenti hanno ricevuto il riconoscimento direttamente da Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, “per aver vissuto le differenze come una ricchezza di tutti”, durante una cerimonia in cui sono stati premiati ragazze e ragazzi come modelli positivi di cittadinanza e di grande senso sociale. I premi sono stati consegnati per meriti in diversi campi, tra cui le attività sociali, culturali, di studio, scientifiche, sportive, artistiche, nel volontariato e a chi ha compiuto atti basati sull’alto senso civico di amore verso il prossimo per essere solidali. Sono stati consegnati trenta attestati di Alfiere della Repubblica e cinque targhe di merito.



Accanto agli Attestati d’onore, il Presidente Mattarella ha riconosciuto il merito di alcune iniziative collettive assegnando loro delle targhe. Alla cerimonia, presentata dall'autrice e conduttrice Angela Rafanelli, erano presenti il Ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.