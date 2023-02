Scritte ingiuriose contro il progetto della rotatoria provvisoria a Villanova Mondovì

Un cartello con una scritta ingiuriosa è comparso a Villanova Mondovì contro la nuova rotatoria tra la Provinciale 37 e via XX Settembre.

A notarlo questa mattina, venerdì 24 febbraio, sono stati in molti. Impossibile non vederlo, anche se risulta quantomeno curioso che sia comparso proprio ora, visto che i new jersey e la segnalatica per delimitare quella che sarà la nuova rotonda sono stati installati prima di Natale. Essendo un'opera provvisoria, possibili criticità o suggerimenti avrebbero potuto essere segnalati in maniera civile ed educata, ma così non è stato.

L'opera in questione è di fatto il primo lotto di un progetto più ampio, come avevamo spiegato lo scorso dicembre (leggi qui), che prevede di intervenire anche sull'intersezione tra la Provinciale e via Fratelli Biscia, tratto stradale teatro di molti incidenti, purtoppo anche gravi.

I lavori sono frutto di un intenso lavoro e confronto tra l'Amministrazione comunale e la Provincia di Cuneo e, lo ricordiamo, la soluzione al momento realizzata è provvisoria e propedeutica alla realizzazione definitiva di un’intersezione a rotatoria.

"Un grave episodio di vandalismo - afferma il consigliere provinciale Pietro Danna, -. Valuteremo come procedere per la tutela dell'ente. Dopo il grande sforzo congiunto che c'è stato per addivenire a una soluzione per la sicurezza dei cittadini, c'è rammarico e dispiacere per questo gesto di maleducazione e inciviltà".

"Complimenti al (omissis) che ha progettato questa rotonda", recita il cartello, un gesto che si commenta da sé e che denota come purtoppo, spesso, sia più facile lamentarsi ed essere incivili che agire concretamente per il bene della comunità.