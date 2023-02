Savigliano: si attendono gli esiti della perizia sulla piscina comunale

Nessuna novità significativa, al momento, per quanto concerne la piscina comunale, chiusa da ormai un paio di mesi dopo che si era verificato un distacco della controsoffittatura.



Il sindaco Antonello Portera, in apertura di seduta del Consiglio comunale di ieri sera (giovedì 24 febbraio), ha fornito qualche primo ragguaglio rispetto alla perizia che l’amministrazione ha affidato ad uno studio tecnico specializzato in impianti natatori. È stata adombrata la possibilità della messa in sicurezza dell’attuale struttura, previo comunque un intervento importante che dovrebbe riguardare sia il tetto che la struttura portante dell’edificio.



Da quel che si è capito si tratterebbe comunque di una manutenzione straordinaria rilevante che garantirebbe l’utilizzo della piscina per un arco temporale non superiore ai 3/4 anni. Oltre non si può andare data la vetustà del fabbricato, realizzato 50 anni fa.



Un adeguamento completo e definitivo – hanno lasciato intendere i tecnici in attesa di produrre la relazione definitiva – non è pensabile e non sarebbe economicamente sostenibile.



Portera ha voluto ringraziare pubblicamente quanti – consiglieri di maggioranza, di minoranza, ex amministratori pubblici e liberi professionisti del settore - hanno dato, in questi mesi, il loro contributo in termini di idee e di suggerimenti.



All’atto pratico, la giunta attende ora che lo studio incaricato faccia pervenire in municipio gli esiti della perizia prima di assumere una decisione. Appena questa giungerà in municipio (al momento non si conosce la tempistica) l’argomento sarà esaminato in una riunione dei capigruppo consiliari.