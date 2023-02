Tutto esaurito al Toselli di Cuneo per la manifestazione benefica "Un sorriso per Giorgia"

Ci sono eventi che si esauriscono in un battito d’ali, altri che trovano forza, consapevolezza e vigore col passare del tempo. A questi ultimi appartiene senza dubbio “Un sorriso per Giorgia”, la manifestazione benefica più popolare della provincia che tornerà il prossimo 4 marzo nella splendida cornice del Teatro Toselli di Cuneo. Uno spettacolo che si preannuncia come sempre imperdibile grazie all’innata verve dei Trelilu che proprio il 4 marzo inaugureranno la tournée 2023 dal titolo “Mutandem”.

Graditi ospiti sul palco i “Miskhalè” con la loro musica Klezmer. Tante le realtà che dal 2007 a oggi ‘Un sorriso per Giorgia’ ha saputo supportare grazie alla sua anima benefica che è riuscita ad amalgamare la concretezza delle azioni con la magia della musica e dell’arte, per un’iniziativa che da sempre emoziona e coinvolge spettatori di tutte le età. Fra queste ricordiamo gli Istituti Scolastici di Mondovì, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, la Collina degli Elfi di Govone, le Associazioni Fiori sulla luna, ABIO e Famiglie ADHD, i centri diurni l’Alveare, gli Aquiloni, Autismo Help a quello residenziale La Vignola, la Croce Rossa locale, i reparti ospedalieri di Mondovì, Ceva e Cuneo fino alla Casa do Menor di don Renato Chiera in Brasile. Un’esperienza profonda e immersiva, quindi, organizzata per il secondo anno consecutivo con il supporto della LILT di Cuneo, partner prestigioso ed efficiente che si è occupato, con l’Esedra Mondovì, del coordinamento, della promozione e della vendita dei biglietti. Tre le destinazioni benefiche scelte per l’edizione 2023: la Fondazione Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, il cui prossimo obiettivo sarà quello di dotare l’Ospedale (unico HUB provinciale) di una nuova PET/CT, strumento di diagnostica per immagini che consente diagnosi e terapie molto precoci; l’associazione ‘La Cura nello Sguardo’, per l’acquisto di un ecografo portatile utilizzato dalla S.S.D Cure Palliative dell'ASL CN1 per il progetto di impianti venosi a domicilio; l’ambulatorio di oncologia dell’ospedale di Mondovì, infine, per un intervento relativo all’umanizzazione dei locali del CAS – Centro Accoglienza Servizi – della rete oncologica monregalese. Un evento di ampio respiro che sa guardare al futuro, realizzato grazie alla generosità di tanti soggetti che supportano da sempre l’iniziativa. Una profonda riconoscenza, quindi, alla Silva Team, alla Banca Cambiano, a MLM e all’associazione La Funicolare. Un evento, infine, che ogni anno raccoglie il pieno consenso del pubblico.

I biglietti per il prossimo 4 marzo, infatti, sono ormai esauriti da più di quindici giorni, a testimonianza del potere attrattivo dello spettacolo. Info: Esedra Mondovì (0174 552192; esedramondovi@gmail.com) e LILT Cuneo (0171 697057; cuneo@legatumoricuneo.it).