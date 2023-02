Finto funzionario comunale a Mondovì e Villanova: la municipale chiede attenzione ai cittadini

Sono diverse le segnalazioni giunte alla polizia municipale di Mondovì riguardo un'Audi station wagon colore verde scuro che si aggira, con due persone a bordo, nella frazione di San Biagio. Una di queste, un uomo, si presenta presso le abitazioni millantando di essere funzionario comunale e di eseguire "controlli sui vaccini" in forza di una non meglio specificata ordinanza del sindaco. Un’auto identica è stata segnalata anche a Villanova.



Il comando della municipale sottolinea come non sia stata emanata alcuna ordinanza del genere, e che nessuno è dal comune autorizzato a effettuare controlli a domicilio.



Si invita quindi la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a rivolgersi alle forse dell'ordine contattando il numero unico 112, oppure la polizia municipale allo 0174559205.