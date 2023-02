Stalking alla ex compagna, la donna in aula: "Mi disse io e te dobbiamo morire insieme"

Sono stati insieme dal 2006 al 2019 con un’interruzione di due anni ripresa poi nel 2014. Nel luglio 2019 lei lo lasciò e lui, verosimilmente, non accettando la fine della relazione avrebbe iniziato a molestarla. Questo lo scenario che farebbe da sfondo al procedimento penale in corso al tribunale di Cuneo instaurato da una donna del monregalese nei confronti del suo ex compagno residente nel torinese. L’uomo è ora imputato di stalking aggravato dall’ammonimento del questore.

L’istruttoria si è aperta con il racconto di lei, costituita parte civile. La donna ha spiegato che dopo aver messo fine alla loro relazione, lui avrebbe iniziato con le chiamate minatorie, in cui alcune volte la avrebbe anche insultata, e poi avrebbe anche affittato una casa nel suo stesso paese a un centinaio di metri dalla sua abitazione, senza avere interessi lavorativi perché residente nel torinese. “In vista del suo trasferimento -ha riferito la presunta vittima- lui mi aveva detto ‘voglio vedere se ti torna la voce quando vengo ad abitare lì’, perché non rispondevo alle chiamate, e anche ‘ricordati che io e te dobbiamo morire insieme’. Nel 2014 avevo riallacciato la relazione per paura delle conseguenze. Una volta l’ho trovato sotto casa mia e un’altra volta mi sono sentita sfiorare da una macchina e mi sono accorta dopo che era lui. Non lo vedo da quando è stato sottoposto al divieto di avvicinamento: nell’agosto 2021 l’ho bloccato anche su facebook. Ho dovuto cambiare le mie abitudini”.

L’udienza è stata rinviata al 19 settembre.