La community è al centro dello sviluppo delle criptovalute. In che modo i titolari di token trainano piattaforme come Decentraland (MANA), Bitcoin (BTC) e persino la moneta ICO, TMS Network (TMSN)

Come si è visto con molti progetti come Shiba Inu e Dogecoin, la costruzione di community composte da persone che credono in un progetto è la chiave del successo. Progetti guidati dalla community come Decentraland (MANA), Bitcoin (BTC) e il recente TMS Network (TMSN) stanno riscuotendo un enorme interesse anche nelle fasi iniziali.

TMS Network (TMSN) è un exchange e un hub di trading alimentato da blockchain che si concentra sul consentire alla sua community di prendere decisioni di trading corrette. Il progetto è nella fase 1 del presale e la sua community sta promuovendo attivamente il suo sviluppo. Continuate a leggere per saperne di più.

https://tmsnetwork.io/

Decentraland (MANA) torna a crescere e l'interesse della community per il metaverso si intensifica

Come progetto guidato dalla community, Decentraland (MANA) è un metaverso basato su Ethereum in cui chiunque può vivere esperienze immersive in 3D esplorando un mondo virtuale molto simile al nostro. Fin dal suo lancio, Decentraland (MANA) ha fatto girare la testa ad appassionati e investitori. Decentraland (MANA) vanta oltre 8.000 utenti attivi giornalieri e una lunga lista di partnership strategiche con Netflix, Nvidia, Cartoon Network e altri.

L'importanza della community di Decentraland (MANA), che è sempre stata di supporto, si è vista nel suo miracoloso recupero dalla caduta del 2022. Solo quest'anno, Decentraland (MANA) ha visto un rinnovato interesse per lo sviluppo. In effetti, il token Decentraland (MANA) ha guadagnato più del 145% quest'anno, diventando uno dei token del metaverso con le migliori performance. Il token Decentraland (MANA) si aggira intorno a 0,72 dollari e detiene oltre 1,59 miliardi di dollari.

Il Bitcoin (BTC) vede un rinnovato interesse grazie all'aumento dell'attività degli utenti

Lo sviluppo delle criptovalute ha fatto molta strada dalla nascita del Bitcoin (BTC), avvenuta oltre dieci anni fa. Oggi, la community di Bitcoin (BTC) è vibrante, dinamica e si rafforza di giorno in giorno, e la recente impennata dell'attività degli utenti di Bitcoin (BTC) testimonia la sua forza. Man mano che sempre più persone riconoscono il potenziale del Bitcoin (BTC) e della tecnologia blockchain, uniscono le forze per costruire una community vivace per il suo sostentamento.

La progressiva adozione del Bitcoin (BTC) da parte di privati e aziende è alla base dell'aumento dell'attività degli utenti. Oltre al suo potenziale di investimento, il Bitcoin (BTC) è visto come una valida alternativa ai sistemi finanziari tradizionali, con l'adozione di banche più tradizionali. Poche settimane fa sono stati lo Stato di New York, il Brasile e Twitter. Ora è la volta di Ordinals, che introduce gli NFT sulle catene di Bitcoin (BTC). Tutti questi sviluppi strabilianti continuano a far salire il prezzo del Bitcoin (BTC). Attualmente è scambiato al di sopra dei 24.500 dollari, con un guadagno da un anno all'altro del 44%.

La community TMS Network (TMSN) aumenta la sua domanda e la sua adozione oltre ogni limite.

TMS Network (TMSN) ha registrato un'impennata della domanda da parte della community, mentre l'adozione della piattaforma continua a salire. TMS Network (TMSN) è un hub di trading basato su Ethereum - una piattaforma innovativa progettata per fornire ai trader strumenti di trading avanzati e formazione, e il suo approccio unico si sta rivelando un successo tra i trader e gli investitori.

Lo scambio decentralizzato è diventato rapidamente una scelta popolare per i trader che desiderano negoziare criptovalute, CFD, Forex, azioni ed ETF senza un'autorità centralizzata. Questo approccio consente agli utenti di avere un controllo più preciso sulle loro operazioni e di beneficiare di commissioni più basse, maggiore trasparenza, transazioni alla velocità della luce e un trading senza interruzioni.

TMS Network (TMSN) ha anche investito in modo significativo nel suo programma di formazione, fornendo ai trader varie risorse educative per migliorare le loro competenze di trading e le loro capacità decisionali. Inoltre, sono disponibili strumenti di trading avanzati e mai visti prima, tra cui aggregatori di prezzi, AI builders, strumenti di social e copy trading, metriche on-chain, terminali di trading mt4 e mt5, indicatori, strumenti grafici e molti altri.

TMS Network (TMSN) ha registrato un notevole aumento della domanda da parte della community, in quanto trader e investitori continuano ad affollare la piattaforma. La prevendita in corso ha raccolto oltre 2 milioni di dollari in pochi giorni. Anche gli esperti considerano il token TMS Network (TMSN) come il miglior token ICO del 2023.

Le solide prestazioni della piattaforma e le sue caratteristiche uniche l'hanno resa una scelta privilegiata per i trader che cercano di migliorare le proprie capacità e di prendere decisioni di trading migliori. Gli investitori iniziali sono già fiduciosi e i dati mostrano che il token TMS Network (TMSN) prevede una crescita massiccia nel prossimo futuro. Gli analisti di mercato professionisti prevedono un aumento di 100 volte del prezzo del token al momento del lancio.

