Mentre i governi si impegnano a regolamentare le criptovalute, le prevendite di Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) e TMS Network (TMSN) continuano a registrare forti performance nel 2023

Negli ultimi anni le criptovalute sono diventate un tema centrale della finanza e i governi hanno cercato di regolamentarne l'uso. Nonostante ciò, il Bitcoin (BTC) e le altre monete popolari rimangono forti e stanno guadagnando ulteriore attenzione da parte degli investitori.

Una piattaforma che sta facendo scalpore nello spazio delle criptovalute è TMS Network (TMSN), che consente agli utenti di scambiare vari asset in modo sicuro e decentralizzato. La piattaforma è in fase di presale e ha già accumulato oltre 2 milioni di dollari di finanziamenti iniziali. Continuate a leggere per saperne di più.

https://tmsnetwork.io/

Polygon (MATIC) è testimone di uno sviluppo sensazionale nonostante le mosse della SEC

Polygon (MATIC) è una rete blockchain leader nel settore che negli ultimi tempi ha registrato sviluppi rivoluzionari nonostante le mosse del governo per regolamentare le criptovalute. Polygon (MATIC) è una soluzione di scalabilità Layer 2 che si occupa di scalabilità fornendo transazioni più veloci e meno costose.

Tuttavia, negli ultimi mesi, la SEC ha messo il naso nei progetti di criptovaluta. Il recente giro di vite sull'emittente di BUSD Paxos e la lunga disputa con Ripple hanno causato qualche preoccupazione tra gli investitori e la più ampia comunità delle criptovalute. Tuttavia, ciò non ha influito sugli sviluppi e sulle partnership di Polygon (MATIC).

All'inizio di quest'anno, Polygon (MATIC) ha completato l'hard fork dell'intera rete per migliorare l'esperienza degli utenti. Oggi su Polygon (MATIC) operano più di 54.000 protocolli, progetti e applicazioni. Attualmente, Polygon (MATIC) viene scambiata a 1,47 dollari, al di sotto del massimo da 10 mesi a 1,69 dollari. Finora, il guadagno di Polygon (MATIC) da un anno all'altro si aggira intorno al 95%.

Il Bitcoin (BTC) supera i 25 milioni di dollari grazie alla ritrovata stabilità per quanto riguarda le controversie regolamentari

Il Bitcoin (BTC), la principale criptovaluta al mondo, ha fatto nuovamente notizia dopo aver superato la soglia dei 25.000 dollari. La nuova pietra miliare sta rafforzando il sentimento rialzista del Bitcoin (BTC), nonostante i problemi di regolamentazione, che ha aumentato la fiducia degli investitori nell'asset digitale.

La ritrovata stabilità può essere attribuita alla crescente accettazione del Bitcoin (BTC) da parte di governi e istituzioni finanziarie. Solo quest'anno infatti, diversi Paesi e aziende hanno approvato leggi per regolamentare e legittimare il trading di criptovalute e molte grandi istituzioni finanziarie hanno iniziato a offrire servizi di Bitcoin (BTC) ai propri clienti. Sebbene il Bitcoin (BTC) sia ancora intorno al 51%, il volume degli scambi, le attività sulla catena e il TVL sono in aumento.

TMS Network (TMSN) sta costruendo l'hub di trading più avanzato

Un altro protocollo che ha visto una domanda e uno sviluppo spettacolari nonostante l'indecisione della SEC è TMS Network (TMSN). TMS Network (TMSN) offre il più avanzato ecosistema di trading decentralizzato completo, con l'obiettivo di fornire ai trader una piattaforma che consenta l'accesso a funzionalità di trading, liquidità e sicurezza senza precedenti.

Una delle caratteristiche principali di TMS Network (TMSN) è la sua architettura decentralizzata. Ciò significa che la piattaforma non è controllata da una singola entità o da un gruppo di entità, fornendo agli utenti una maggiore trasparenza e una maggiore trasparenza. Questo approccio consente inoltre transazioni scalabili, più veloci e più efficienti, in quanto gli intermediari non sono necessari per facilitare le transazioni.

Un'altra caratteristica fondamentale di TMS Network (TMSN) è rappresentata dagli algoritmi di trading avanzati. La piattaforma utilizza potenti AI, software, strumenti analitici avanzati, terminali di trading consolidati e dati in tempo reale per l'analisi delle tendenze di mercato e per le previsioni in tempo reale sui movimenti dei prezzi. Nel complesso, ciò consente ai trader di prendere decisioni di trading più informate e redditizie.

TMS Network (TMSN) è stato completamente sottoposto ad audit da InterFi Security Network e ritenuto sicuro per l'uso. Nel frattempo, offre programmi e risorse di trading educativi, strumenti di trading sofisticati e diversificazione del portafoglio con diversi asset, tra cui criptovalute, CFD, azioni e Forex.

La sua economia è alimentata dal token TMS Network (TMSN), $TMSN. I titolari hanno accesso a tutte le funzionalità di TMS Network (TMSN) e alle opportunità di guadagno passivo grazie al sistema di condivisione delle entrate della piattaforma. Data l'importanza di TMS Network (TMSN), il token si sta rapidamente esaurendo nel presale a 0,0047 dollari. Il token sembra destinato a esplodere per i primi investitori, dato che la raccolta in prevendita ha raggiunto i 2 milioni di dollari. Non è troppo tardi per partecipare a questo progetto “unicorno”; iscrivetevi al presale e riempite il vostro portafoglio con i token TMSN.

https://tmsnetwork.io/

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetwork

Twitter: https://twitter.com/tmsnetworkio