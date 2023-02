Quanto costa una campagna Google Ads?

Online è molto comune incappare in domande FAQ come “Google Ads prezzi”, “Costo Google Ads”, “Pubblicità su Google costi”, “Google Ads costi” e via dicendo.

Non sarebbe neanche necessario leggere le risposte, poiché Stefano Diversi ci spiega quanto costa fare Google Ads in modo molto esauriente.

Per chi non ha avuto la fortuna di leggere le sue spiegazioni, in questo articolo otterrà una buona parte delle risposte che cerca.

Quanto costa la pubblicità su Google?

Quanto costa pubblicizzare un sito su Google? La pubblicità su Google prezzi medi dipendono da fattori come il settore, il targeting della campagna e la rete pubblicitaria.

Ad esempio, il CPC (Costo per Clic) medio per la rete di ricerca di Google è compreso tra 1 e 2 euro, mentre il prezzo delle pubblicità online del CPC medio per la Rete Display di Google è pari o inferiore a 1 euro.

Il costo pubblicità Google è determinato dai seguenti fattori:

● punteggio di qualità;

● posizione dell'annuncio;

● impostazioni della campagna e dell'annuncio, come budget, offerta, parole chiave e targeting;

● industria;

● rete pubblicitaria di Google;

● strumenti e servizi PPC (Pay per clic).

Quindi, Google pubblicità costi? In genere, le aziende possono aspettarsi i seguenti costi da Google Ads:

● Spesa pubblicitaria: da 9.000 a 30.000 euro al mese.

● CPC (Rete di ricerca di Google): da 1 a 2 euro.

● CPC (Rete display di Google): 1 euro o meno per clic.

● Gestione professionale degli annunci Google: da 350 a 5.000 euro o il 12-30% di spesa pubblicitaria al mese.

● Strumenti di gestione PPC: da 15 a 800 euro al mese.

Ecco quanto costa fare pubblicità su Google. I prezzi Google Ads, o quanto Google addebita direttamente a un’azienda, dipendono da:

● le impostazioni della campagna, come budget e offerta;

● il rendimento nell'asta degli annunci di Google, che include il punteggio di qualità e il ranking dell'annuncio.

Facendo un breve riepilogo su quanto costa Google Ads, l'asta sullo stesso annuncio di Google utilizza il punteggio di qualità (che considera la pertinenza, la pagina di destinazione e il rendimento passato dell'annuncio) e l’offerta per generare il ranking dell'annuncio.

Il ranking dell'annuncio determina il posizionamento e il costo per clic dell'annuncio.

Come stimare il budget per Google Ads?

Quando si inizia a fare pubblicità su Google, è facile imbattersi in diversi termini relativi alla pubblicità Google costi, tra cui:

● Budget: l'importo che si è disposti a spendere in 30,4 giorni per una campagna su base giornaliera.

● Offerta: l'importo che si è disposti a spendere per un clic sull’annuncio.

● Spesa: l'importo che Google detrae dal budget quando un annuncio vince un'asta pubblicitaria.

● Costo: l'importo effettivo che si paga per un clic sull’annuncio.

Quando si intende quantificare il costo campagna Google Ads, ci sono anche dei termini aggiuntivi che vanno presi in considerazione. Ecco quali sono:

● Budget giornaliero medio: l'importo giornaliero medio, per campagna pubblicitaria, che si è disposti a spendere in 30,4 giorni, ovvero il numero medio di giorni in un mese.

● Limite di spesa giornaliero: l'importo massimo che Google addebiterà giornalmente per una campagna pubblicitaria.

● Limite di spesa mensile: l'importo massimo che Google fatturerà mensilmente per una campagna.

● Costi di pubblicazione: il costo dei clic o delle impressioni di una campagna pubblicitaria.

● Costo fatturato: il costo che viene addebitato per i clic o le impressioni di una campagna pubblicitaria.

Riepilogando, nel momento in cui viene impostata una campagna in Google Ads, verrà chiesto di fornire un budget giornaliero.

Esiste una funzione di budget condiviso, ma se si è appena agli inizi, è meglio assegnare a ciascuna campagna il proprio budget separato.

Ma il budget giornaliero che viene imposti non significa che Google spenderà quell'importo esatto ogni giorno.

Si sta dando a Google un'idea approssimativa della media dei prezzi pubblicità online alla fine del mese, il che significa che potrebbe superare o meno tali importi in un dato giorno.

Il costo pubblicità su Google, in origine, portava il motore di ricerca a spendere fino al 20% in più rispetto al budget giornaliero medio di un’azienda.

A ottobre 2017 annuncio che poteva spendere fino al 100% in più o raddoppiare il budget, se ciò significava più clic o conversioni.

Quindi, se per la campagna Google Ads costi viene impostato un budget medio giornaliero di 50 euro, il limite di spesa giornaliero sarà di 100 euro.

Quanto bisogna spendere per una campagna Google Ads?

Quanto costa la pubblicità su Google? Google Ads prezzo? Più che altro è importante sapere quanto si vuole spendere per una campagna Google Ads.

In precedenza abbiamo visto i costi Google Ads e il budget giornaliero da stanziare, ma chiedersi Google quanto costa potrebbe essere insignificante se non si ha la minima idea di quanto spendere.

Prima ancora di arrivare a questo punto, bisogna considerare quanto è competitiva la nicchia di mercato e quanto sono competitive le singole parole chiave all'interno della nicchia.

Ciò vuol dire che, una volta capito gli Ads Google costi, ci vuole un pizzico di creatività per mantenere basso il Google Ads costo generale.