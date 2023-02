Ad Alba si celebra la Giornata europea dei giusti

Il Parlamento Europeo ha istituito nel 2012 la “Giornata europea dei giusti” per ricordare tutti gli

uomini e le donne che hanno agito per salvaguardare vite umane nei genocidi e nei conflitti tutelando i

diritti umani e la dignità delle persone.



Il Comune di Alba con l’Associazione Beato Giuseppe Girotti, il Centro Culturale San Giuseppe e le

associazioni combattentistiche celebreranno l’evento il 6 marzo 2023 alle ore 10 presso l’area

Giuseppe Palatucci in Viale Cherasca.



Durante la celebrazione verranno letti i nomi dei Giusti tra gli albesi tra i quali si ricorderà David Sassoli, primo parlamentare firmatario della legge europea.



Una corona di fiori onorerà la targa elencante i nomi dei Giusti.