All’Iris di Dronero una bellissima serata di allegria con la Banda di San Luigi (FOTO)

È impossibile non voltarsi ad ascoltare quando la banda suona, sinergia di strumenti che dà vita a tante melodie gioiose che raggiungono il cuore.

La banda a Dronero è una passione che si continua a tramandare, racconto di ritrovo e convivialità.In occasione dell’arrivo del Carnevale, lo scorso venerdì, 17 febbraio, si è tenuto al cinema teatro Iris il concerto della Banda di San Luigi.

Nata come Banda dell'oratorio parrocchiale San Luigi Gonzaga di Dronero, fu fondata negli anni 20 del 900, per poi sciogliersi con la guerra nel 1942.

Rinata nel 1990, per opera di giovani droneresi guidati da Giuseppe Mauro, ha ripreso le attività.

Nel 2019 alla sua guida è subentrato il M° Luca Cerelli, appassionato studioso ed esperto musicista, nonché professore all’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Dronero.

Le attività della banda si sono ampliate, affiancando ai consueti servizi civili e religiosi l'attività concertistica, con repertorio originale per banda.

“La banda è da sempre un collante sociale e musicale” - commenta il professor Cerelli - “a Dronero se ne respira l’entusiasmo e molta è la passione anche da parte delle nuove generazioni.”

A partire dallo scorso anno, nel 2022, sono iniziati i corsi musicali ad indirizzo bandistico, con lo scopo di avvicinare sempre più giovani alle esperienze musicali.

In compagnia delle maschere del Carnevale presenti in sala e con il coinvolgimento di tutte le persone, la Banda ha suonato le più belle melodie legate alla tradizionale festa.

Il concerto è stato anche l’occasione per presentare i bambini della scuola bandistica, che entrano a far parte a tutti gli effetti della Banda. Giovanissimi ed entusiasti: alla presenza del vicesindaco di Dronero Mauro Arnaudo e del sindaco di Castelmagno Alberto Bianco, sono stati consegnati dal M° Luca Cerelli ai nuovi musicisti dei cappellini blu, come omaggio di ufficiale benvenuto.

Una bellissima serata all’insegna dell’allegria che nasce dalla semplicità e dall’impegno ad essere parte attiva di una comunità. Adulti e giovani insieme, a ritmo di musica, per celebrarla!