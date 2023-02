Cuneo, allo Spazio Incontri della Fondazione CRC il concerto "Posillipo e Copacabana"

Allo Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo arriva il jazz di qualità nel pomeriggio di domenica 26 febbraio con una formazione di tutto rilievo composta da musicisti di primo livello.

Presentano un variegato collage di brani intitolato da “Posillipo a Copacabana”. Sul paco Maurizio Di Fulvio chitarra, Ivano Sabatini contrabbasso e la vocalist Alessia Martegiani.

Maurizio Di Fulvio è uno tra i chitarristi più originali e innovativi del panorama musicale italiano. Spazia volentieri tra il “black jazz”, “latin jazz” per finire nel classico più puro.

E che dire della vocalist Alessia Martegiani, tra le artiste più richieste e apprezzate a livello europeo. Si avvicina giovanissima alla musica con lo studio del pianoforte e del canto. Approfondisce a lungo la musica contemporanea e in particolare i ritmi e le sonorità latino- americane e afro-americane, effettuando tournèe in Brasile, dove collabora con importanti musicisti e si produce in esperienze live e in studio. Ha studiato improvvisazione jazz con J. Clayton, J. Taylor, A. Jackson e si è laureata all’Università DAMS di Bologna.

Il contrabbassista Ivano Sabatini è il terzo “player” della formazione, esperto e dalla solida preparazione, che passa da accompagnatore a voce solista, creando atmosfere ricche di bellezza melodica e pregevole musicalità. e il batterista/ percussionista Giacomo Parone, che, con equilibrato senso dell’estetica musicale, sottolinea ogni momento dell’esecuzione con effetti strumentali e particolari trovate ritmiche.

Il programma del concerto presenta un percorso di rara bellezza, con un accostamento singolare che vuole unire la grande “tradizione napoletana” alla “bossa-nova” e al “choro brasileiro”. Lo spettacolo è inserito nella rassegna INCONTRI D’AUTORE 2023 e la direzione artistica è curata dal maestro Ubaldo Rosso.

Ingresso: 8 euro, per saperne di più 393 689 9470