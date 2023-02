Piasco, si chiude con un sold out la Rassegna di teatro piemontese

Sabato 25 febbraio quinta ed ultima serata della 27° edizione della “Rassegna Teatro Piemontese” a Piasco.

Lo spettacolo si svolgerà nella “Sala Polivalente Dott. Francesco Serra” in via Umberto I° n.145 con inizio alle ore 21.00.

C'è il sold out da inizio settimana, ma l'organizzazione vuole ringraziare fin da ora i 1284 spettatori che interverranno. Un doppio ringraziamento va a chi, a malincuore, si è dovuto dire di no in quanto, più volte, la sala è stata riempita con largo anticipo.

L’utile della Rassegna sarà interamente devoluto al V.C. Esperia Piasco che, nel 2022, ha festeggiato i cinquant’anni di attività ciclistica svolta a favore delle categorie giovanili.

L’ultima serata vedrà protagonista la compagnia teatrale di Verzuolo “D’la Vila” che presenterà “Finalment … la mia ocasiun” una commedia brillante in due atti di Christian La Rosa con l’adattamento di Carlo Antonio Panero.