“Un anno di guerra è troppo!”: anche Cuneo ha chiesto la fine del conflitto russo-ucraino [GALLERY E VIDEO]

Pace, a un anno di distanza dallo scoppio del conflitto russo-ucraino: è questa la richiesta che i tanti partecipanti - circa 300 - alla marcia della pace tenutasi a Cuneo nel pomeriggio di oggi (venerdì 24 febbraio) hanno intonato a gran voce.

Musica, riflessioni e interventi (specie nelle tre tappe di cui si è composto l'evento) per chiedere non solo il cessate il fuoco, ma un atteggiamento generale di disarmo a tutte le potenze del mondo.



L’evento – organizzato dal coordinamento ‘Pace e disarmo’ di Cuneo nell’ambito del programma “Fermiamo la guerra in Ucraina: un anno di guerra è troppo!” della rete Europe for Peace – ha coinvolto oltre 30 associazioni.

E' partito da sotto la Prefettura di Cuneo, con la consegna da parte della delegazione alla prefetta Fabrizia Triolo di un documento in cui si chiede impegno più convinto da parte delle istituzioni, a ogni livello, per la fine delle ostilità. Quindi il corteo, che attraverso via Roma ha portato i manifestanti sino all'imbocco di piazza Galimberti.