Biodigestore, il no del comune di Beinette: Fratelli d'Italia vuol conoscerne i motivi

Riceviamo e pubblichiamo:

Lo scorso 17 febbraio si è riunita l’assemblea congiunta di ACSR, l’azienda cuneese per lo smaltimento dei rifiuti, per deliberare in merito all’accettazione o meno del contributo PNRR di 12 milioni e 851mila euro da destinare all’innovamento del biodigestore di Borgo San Dalmazzo per il trattamento dei rifiuti organici da trasformare in biogas e quindi in energia: un progetto innovativo, tecnologico e a basso impatto ambientale.

Un’opera in discussione dal 2019, che ha visto un alternarsi di prese di posizione, di proposte e di controproposte. Un’opera che, oltretutto, permetterà di mantenere il servizio in mano pubblica.

Fratelli d’Italia si è dichiarata fin da subito a favore di questo importante investimento industriale che permetterà – nel contenimento delle emissioni inquinanti e quindi nel rispetto dell’ambiente - di trattenere in provincia di Cuneo i rifiuti organici che altrimenti continuerebbero ad essere trasportati a centinaia di chilometri, in alcuni casi anche all’estero, in altri siti produttori di biogas, con costi di trasporto non indifferenti: costi che poi vanno inevitabilmente ad appesantire le bollette di tutti noi!

In questi ultimi 12 mesi, a causa della sciagurata guerra innescata dalla Russia in Ucraina, si è potuto toccare con mano quanto sia importante ridurre la dipendenza energetica da altri Paesi: ogni piccolo passo fatto nella direzione di creare energia sul nostro territorio è da considerare un’opportunità ed una scelta lungimirante!

Il voto assembleare di venerdì 17 febbraio è stato favorevole all’accettazione dell’importante contributo PNRR (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il programma di investimenti per accedere alle risorse europee del Next Generation EU): tra i voti contrari, il voto del Comune di Beinette.

Il Circolo Territoriale beinettese di Fratelli d’Italia, facendosi interprete delle perplessità di numerosi cittadini, si rivolge cortesemente al sindaco dott. Lorenzo Busciglio per conoscere le motivazioni e le valutazioni che hanno indotto l’Amministrazione comunale ad esprimere parere contrario in tale sede.

Fratelli d’Italia Circolo territoriale di Beinette, il Presidente Mario Franchino