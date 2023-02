Pd, domenica primarie aperte con duello finale Bonaccini-Schlein

Domenica primarie aperte del Partito Democratico, vale a dire che – a diversità del primo turno in cui avevano votato solo gli iscritti – questa volta possono votare anche elettori e simpatizzanti purché sottoscrivano una dichiarazione di accettazione dei valori del partito.



Nel Cuneese si vota in 25 seggi (15 fissi, 10 volanti) distribuiti sul territorio provinciale.



Per votare occorre essere muniti di un documento d’identità e della tessera elettorale e versare 2 euro a titolo di contributo per l’organizzazione elettorale.



Il duello finale per la segreteria – come noto – è tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.



Nei seggi dei circoli, a livello nazionale, Bonaccini ha avuto la meglio col 52,2% contro il 38,3% della sua competitor, staccandola di 18 punti percentuali.



In provincia di Cuneo il risultato è stato diverso: Schlein ha vinto con un margine di 14 punti ottenendo nei 19 circoli della Granda, 312 voti (52,17%) contro i 229 (38,29%) andati a Bonaccini.



Sarà, dunque, interessante vedere se il voto “aperto” di domenica confermerà o meno questo dato in ambito locale.



A ognuno dei due candidati sono abbinate, sul territorio, altrettante liste, composte ciascuna da cinque candidati.



Con la lista “Stefano Bonaccini – Energia Popolare”: Sara Tomatis (Cuneo), Cesare Morandini (Mondovì), Bruna Sibille (Bra), Roberto Colombero (Canosio) e Gemma Tampalini (Mondovì).



Con la lista “Elly Schlein segretaria – Parte da noi!”: Erica Cosio (Cuneo), Luigi Allerino (Roero), Sara Conterno (Alba), Stefano Ciccone (Dogliani), Aurora Kocici (Roccavione).



Al Pd della provincia Granda spettano cinque rappresentanti nell’Assemblea nazionale, che verranno ripartiti in base ai voti ottenuti da ciascuna formazione a livello provinciale, secondo il metodo D’Hondt.