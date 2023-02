GOL: non un errore di battitura ma corsi gratuiti per disoccupati!

Non ci siamo sbagliati: GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) è l’acronimo di un programma nazionale per l’inserimento delle persone in cerca di occupazione che passa tramite i corsi di formazione e aggiornamento. Sono già tantissime le persone che si sono rivolte al Centro per l’Impiego dove, in base alle esperienze lavorative e alla formazione pregresse, le persone vengono indirizzate a corsi brevi o percorsi di qualifica più impegnativi (profili 102 e 103) per rientrare poi nel mondo del lavoro.



Le opportunità di formazione che mette a disposizione il Cfpcemon nelle sue tre sedi di Ceva, Mondovì e Fossano sono:



Addetto Magazzino e Logistica a Fossano http://www.cfpcemon.it/it/course-details?ref=17393



Collaboratore di Cucina a Mondovì http://www.cfpcemon.it/it/course-details?ref=17386



Elementi di Saldatura e Macchine Utensili a Ceva. http://www.cfpcemon.it/it/course-details?ref=17638/



Oltre a questi percorsi più lunghi sono molte le attività formative di breve durata disponibili sulle tre sedi in ambito informatico, comunicazione e front office e lingua inglese. L’elenco completo dei corsi è sono disponibile a questo link http://www.cfpcemon.it/programma-gol.



Per maggiori informazioni:

Cfpcemon - info@cfpcemon.it - 0174701284