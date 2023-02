Le quinte ragioneria e logistica del Guala di Bra in visita aziendale al grattacielo Sanpaolo e a Stellantis

Come ogni anno, l’Istituto Guala organizza per i propri allievi del triennio una visita aziendale per far conoscere alcune delle migliori aziende del territorio che, con grande sforzo organizzativo, accettano di accogliere i gruppi numerosi.

Le classi quinte ragioneria (AFM e SIA) e logistica mercoledì 22 febbraio hanno potuto conoscere da vicino due grandi aziende di respiro internazionale: al mattino sono stati accolti nel grattacielo di Intesa Sanpaolo dove, oltre a visitare l’imponente struttura compresa l’innovativa serra bioclimatica, si sono confrontati con esperti del settore sulle innovazioni e sui trend del futuro; a seguire, hanno svolto un laboratorio sull’intelligenza artificiale e sulla robotica, concludendo la visita presso le OGR all’hub per l'innovazione. Durante la mattinata gli studenti hanno incontrato anche alcuni ex allievi dell’Istituto Guala, in particolare del corso ragionieri programmatori, che hanno raccontato la propria esperienza lavorativa presso la più grande banca d’Italia.

Nel pomeriggio Stellantis ha aperto le proprie porte ai futuri ragionieri, programmatori e periti logistici presentando la propria storia ultracentenaria. Gli studenti hanno poi potuto visitare il Mopar di Rivalta di Torino, dedicato ad assistenza, ricambi e supporto al cliente che ha visto trasformare un ex stabilimento di produzione di veicoli in un magazzino innovativo per lo stoccaggio e la distribuzione di accessori e ricambi per un’estensione di circa 340.000 metri quadrati improntati a criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, in particolare mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici, sistemi di recupero dell'acqua piovana e la scelta di materiali sostenibili dal punto di vista ambientale, in ogni caso ponendo la massima attenzione alla valutazione dei cicli di vita delle risorse, dalla produzione allo smaltimento.

E non finisce qui: la prossima settimana, durante un’attività didattica proposta dai docenti di diritto dell’Istituto, tre di queste classi potranno aggiungere alle loro esperienze un’ulteriore visita aziendale allo stabilimento Ferrero di Alba.