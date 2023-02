A Pragelato un po' di spirito cuneese durante il Motoraduno Invernale “Tsapadropetreffen”

Il 4° Motoraduno Invernale “Tsapadropetreffen” 2023 di Pragelato, organizzato dal Moto Club Gentlemen's di Pinerolo, è stato un grande successo, e alla manifestazione, svoltasi lo scorso weekend, non potevano mancare i nostri appassionati lettori Roberto “Fantaroby” Fantaguzzi e Giovanna “LaGiovanna” Binello, appassionati motociclisti e trialisti, che hanno partecipato per noi, raccontando le loro impressioni e le emozioni vissute durante la manifestazione in una straordinaria giornata di sole.

Il Moto Club Gentlemen's, un'organizzazione con una lunga storia alle spalle, ha portato in Italia per la prima prova di mondiale trial nel 1975 al Vandalino, e ha continuato a ospitare il campionato mondiale di trial su queste montagne per molti anni, inclusa l'edizione di quest'anno che si terrà il 22-23 luglio 2023 al Sestriere.

Il raduno invernale Tsapadropetreffen è stato lanciato nel 2018 con l'obiettivo di offrire una nuova sfida ai partecipanti, e solo 86 coraggiosi motociclisti sono riusciti ad arrivare alla fine della prima edizione, nonostante le difficili condizioni atmosferiche.

Il numero di partecipanti è cresciuto in modo esponenziale nei successivi raduni, e quest’anno, possiamo dire che è stata raggiunta la consacrazione, grazie all’impegno degli organizzatori, che lavorano con passione nel creare un'esperienza unica per i partecipanti.

E non poteva mancare il momento enogastronomica della famosa "fagiolata", offerta a tutti i partecipanti che hanno apprezzato molto il momento conviviale, mentre la collaborazione con ICE Pragelato di Priotto Adriano ed il Kimka hanno permesso agli amici motociclisti di sentirsi accolti e benvenuti: l’intento degli organizzatori di far sentire come in famiglia è pienamente riuscito.

Il Moto Club Gentlemen's di Pinerolo ha dimostrato ancora una volta di essere una forza trainante nella comunità motociclistica italiana, e il Tsapadropetreffen rimane un evento imperdibile per tutti gli appassionati di moto. Ma cosa significa questa parola a prima vista impronunciabile? Tspadrope senza treffen significa cavalletta che salta

Siamo stati felici di aver avuto la possibilità di partecipare a questo raduno e di condividere le nostre esperienze con voi. Ci vediamo tutti al 40° Motoraduno Nazionale di Fossano il 25-26 marzo, dove saremo presenti per racconta la bella città del cuneese.

E, mi raccomando, come diciamo sempre: “Divertitevi sulle ruote!”