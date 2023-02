Niccolò Delmastro, calciatore classe 2005 in forza al Fossano, è stato convocato nella Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 18 di mister Giannichedda per il 16° Torneo Internazionale di Calcio Giovanile "Roma Caput Mundi".

La Rappresentativa Nazionale giocherà contro la Grecia (lunedì 27 febbraio), contro l'Inghilterra (martedì 28 febbraio) e contro il Montenegro (giovedì 2 marzo).

Eventuali finali venerdì 3 marzo.