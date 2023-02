Calcio: stage al Palermo FC per il 2009 del Centallo Andrea Olivero

Formativa ed interessante esperienza per Andrea Olivero, giovane calciatore in forza all'A.S.D Centallo 2006 già selezionato per il Barça Academy World Cup 2023 - Team Italia U14.

Il centrocampista di fascia classe 2009, che gioca nella categoria under 14 disputando il campionato regionale, è stato convocato dal Palermo FC per uno stage-provino di tre giorni nel capoluogo siciliano.

Responsabile scouting è Erjon Bogdani, ex calciatore rosanero e della nazionale Albanese, che ha accolto Andrea e la sua famiglia.