Motori, Stefano Santero torna sulle strade del tricolore

C’è grande attesa in casa ALMA Racing per l’esordio stagionale di Stefano Santero, che ritroverà anche nel 2023, le strade della massima serie tricolore.

Per il driver cuneese, la volontà di riscattare un’amara stagione 2022, che lo ha visto tuttavia tra i protagonisti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici, rilanciandolo nella corsa al titolo riservato alle tutto avanti.

Grandi novità per quanto riguarda la vettura, che sarà la Renault Clio Rally4 gestita dalla Gima Autosport e calzata Pirelli, con la quale cercherà di trovare subito un buon feeling dopo il trascorso con la Peugeot 208.

Una nuova avventura, dunque, che si apre davanti al pilota langarolo, fiducioso di fare bene già dal primo appuntamento stagionale sulle strade del Rally Il Ciocco: “Si prospetta una stagione ricca di novità, che porterà con sé diversi cambiamenti. Avrò al mio fianco un nuovo navigatore, Fabio Grimaldi, una vettura diversa, ed un nuovo team alle spalle, la Gima Autosport. Sono molto felice di continuare il percorso nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici, dove cercherò di mettere a frutto tutti gli insegnamenti appresi durante l’anno passato. Il nostro programma si articolerà su tutti gli appuntamenti del CIAR, a partire dalle strade del Ciocco. In conclusione, ringrazio la scuderia ALMA Racing e tutti coloro i quali credono in questo progetto, dandoci la possibilità di essere al via. Parallelamente rinnovo il mio grazie a chi mi ha appoggiato nel 2022, a Mirko Pelgantini ed alla Miele Racing”.



Ad affiancarlo ci sarà dunque un altro cuneese, Fabio Grimaldi, esperto navigatore con numerose gare all’attivo sul suolo nazionale e non solo. A lui il compito di accompagnare Santero all’interno dei diversi appuntamenti tricolori, portando la sua grande professionalità acquisita sul sedile di destra. Una grande soddisfazione che commenta così: “Sono onorato di sedermi al fianco di Stefano in questa avventura nel CIAR, in quanto sono sicuro abbia tutte le carte in regola per giocarsela con i primi della classe. Siamo conterranei, entrambi cuneesi, dunque sono doppiamente soddisfatto e galvanizzato da questo programma, sicuro che possiamo lavorare insieme per raggiungere il meglio. Altresì sono certo che l’apporto e la professionalità dei ragazzi della Gima Autosport, possano aiutarci nell’inseguire il risultato nel tricolore. Un grazie finale naturalmente all’ALMA Racing, per appoggiarci in questo percorso”.

L’appuntamento per il duo è quindi per i prossimi 10 ed 11 marzo, sulle strade della Garfagnana, per il 46°Rally Il Ciocco e Valle del Serchio.