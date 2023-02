RAIT Finisher: il podista di Monticello d'Alba Antonio Lattarulo sempre più vicino alla vittoria

La corsa per podisti che amano sfidare loro stessi nel percorrere lunghe distanze nel minor tempo possibile, senza spostarsi dalla loro zona di allenamento, sta volgendo al termine, ma la prima posizione in classifica è sempre la stessa, e riporta, fin dai primi giorni, lo stesso atleta.

Sempre lui: Antonio Lattarulo che, classifica aggiornata allo scorso weekend, è ancora in testa alla competizione con 1417,86 km percorsi sui 1700 da coprire, e ben 512 km di vantaggio sulla seconda Giulia Ranzuglia (905,97 km), e 576 km su Liliana Mariani (841 km), terza in graduatoria. Il secondo uomo è Ettore Comparelli (quarto in classifica) a quota 684 km percorsi. L’atleta di Monticello d’Alba sta stringendo i denti per arrivare al completamento della corsa, per via di qualche piccolo acciacco, che non dovrebbe compromettere il vantaggio che ha accomulato in questi due mesi di gara. In bocca al lupo a Antonio Lattarulo per coronare il suo obiettivo di vincere la RAIT Finisher Run Strada Hard, dopo il secondo posto assoluto del 2022, quando vinse la classifica uomini.