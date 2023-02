Volley A1F. Cuneo, a Macerata è vietato fallire. Lara Caravello: ”Dobbiamo trovare il coraggio di vincere” (VIDEO)

Non può più sbagliare, Cuneo. L’occasione sfumata con Firenze, dopo essere stata per ben due volte avanti, ed un digiuno di vittorie che dura da quasi due mesi, inducono la squadra allenata da Massimo Bellano ad approdare a Macerata con un unico obiettivo: la vittoria.

Non può davvero più permettersi ulteriori passi falsi la Cuneo Granda Volley. Per sperare di restare ancora aggrappata al treno play off (a 6 giornate dalla fine il distacco dall’ottava posizione, ultima piazza disponibile per entrare nella griglia, dista 10 punti), ma anche per chiudere definitivamente il discorso salvezza.

Retrocedono le ultime due della classifica, in questo momento Pinerolo e la stessa Macerata, ma insieme con Perugia entrambe debbono ancora sfidare le Gatte.

Unit e Cbf Balducci stanno disperatamente giocando le loro carte residue, anche potenziando l’organico. Ad onor del vero le marchigiane con scarso successo, mentre il gioco delle pinerolesi, che Cuneo affronterà nella sua prossima partita interna, con l’inserimento della centrale statunitense Rainelle Jones sembra ora esprimere un gioco migliore.

Ecco perché vincere a Macerata deve essere prioritario.

Con che spirito e come affronteranno le Gatte questa lunghissima ed insidiosa trasferta? Ne parliamo con il libero Lara Caravello.