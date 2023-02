Volley femminile A1: Cuneo, a Macerata per tornare a vincere e sorridere

Domenica 26 al Banca Macerata Forum di Macerata (ore 17:00, diretta www.volleyballworld.tv) si affrontano due squadre alla disperata ricerca di una vittoria: se alle padrone di casa della CBF Balducci HR Macerata il successo manca dal 27 novembre scorso, la Cuneo Granda S.Bernardo non vince dal 3-2 sulla Igor Gorgonzola Novara del 26 dicembre (ultima affermazione esterna il 27 novembre su Pinerolo a Villafranca Piemonte). Un digiuno che dura ormai da quasi due mesi che la formazione allenata da Massimo Bellano non è riuscita a interrompere nella gara casalinga con Firenze di martedì 21 in cui, avanti due volte nel conto dei set, si è fatta rimontare per poi cedere ai vantaggi al tie-break.La sfida con Macerata inaugura un trittico di partite fondamentali per le cuneesi, che affronteranno le ultime tre della classe: alla trasferta nelle Marche seguirà quella di Perugia, poi il derby interno con Pinerolo di domenica 12 marzo. Con la zona play-off distante dieci lunghezze, il primo obiettivo di capitan Signorile e compagne deve essere quello di ritrovare l'abitudine alla vittoria in vista dell'ultima fase di regular season, che proporrà una serie di incroci con le big (Scandicci, Milano, Novara) e dei play-off per la conquista di un posto in CEV Challenge Cup nella prossima stagione.

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO Dopo un giorno e mezzo di riposo la Cuneo Granda S.Bernardo è tornata in palestra nel pomeriggio di giovedì per analizzare la sconfitta con Firenze e preparare la delicata trasferta di Macerata. Al cospetto di una squadra in forma e in fiducia come quella toscana, che a Cuneo ha colto il quinto successo consecutivo, le gatte hanno giocato alla pari e sono state anche superiori per lunghi tratti, per poi pagare cari quei passaggi a vuoto che sono diventati una costante della stagione biancorossa. A fare la differenza nei momenti chiave è stata la disabitudine delle cuneesi alla vittoria, alla quale invece le toscane sono abbonate nell'ultimo periodo. Alla Cuneo Granda S.Bernardo serve dunque una scintilla per riaccendersi e ritrovare la piena consapevolezza nei propri mezzi. Domenica 26, al di là della prestazione, le gatte cercheranno soprattutto un successo, possibilmente da tre punti, in un Banca Macerata Forum che si preannuncia deciso a sostenere le arancionere in una partita che è una sorta di ultimo treno per rimanere a pieno titolo in lotta per la salvezza fino all'ultima giornata.

SARA CARUSO, CENTRALE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Macerata ha fatto diversi acquisti per rafforzarsi, noi abbiamo un nuovo allenatore: sarà una partita tra due squadre che vengono da un periodo di cambiamenti e che vogliono vincere per ripartire. Cercheremo di dare il massimo come nella gara con il Bisonte, in cui nonostante la sconfitta abbiamo fatto un'ottima prestazione, esprimendoci a un livello che non si vedeva da un po'. Sono fiduciosa perché stiamo lavorando bene in settimana: andiamo a Macerata per tornare a vincere e a sorridere. Le prossime tre partite, con le due trasferte impegnative a Macerata e Perugia e il derby casalingo con Pinerolo, ci serviranno per capire chi siamo veramente».

LE AVVERSARIE Sette punti frutto di due vittorie su Perugia e Bergamo e due k.o. al tie-break con Pinerolo e Perugia: è questo il bottino di Macerata nelle prime diciannove giornate della sua stagione d'esordio nel massimo campionato. Domenica le cuneesi si troveranno di fronte una squadra reduce da un'onorevole sconfitta in quattro set con Scandicci e molto diversa da quella della gara di andata del 16 novembre scorso. La formazione allenata da Luca Paniconi, salutata la palleggiatrice Milanova, si è rafforzata con l'esperienza di Dijkema in regia e Aelbrecht al centro e l'esplosività di Chaussee in banda.

I PRECEDENTI Nella gara del girone di andata, unico precedente, la Cuneo Granda S.Bernardo si è imposta 3-0.

GLI ARBITRI Canessa e Caretti

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10