Judo, grande successo a Leinì dell’ASD Valle Maira per la Coppa Piemonte, categorie esordienti

Lo scorso sabato 11 febbraio è stata una giornata di grandi emozioni per l’ASD Judo Valle Maria di Dronero, tra le associazioni sportive dilettantistiche presenti nel palazzetto di Leinì (TO) dove si è si è svolta la Coppa Piemonte per categorie Esordienti.

Quattro gli atleti in gara, una prima uscita Agonistica affrontata con serietà e massimo impegno.

I RISULTATI OTTENUTI:

Belliardo Luisa (Kg 52) è salita sul terzo gradino del podio, perdendo il primo incontro, vincendo due incontri prima del limite;

Luciano Martina (Kg 44) è salita sul terzo gradino del podio;

Marengo Samuele (Kg 50) ha perso il primo incontro senza essere recuperato;

Giacomo Garelli (Kg 55) ha vinto il primo incontro, perso il secondo, vinto il terzo e perso la finale del terzo posto classificandosi al quinto posto.

Il termine "jūdō" è composto da due kanji: 柔 (jū, yawara = gentilezza, adattabilità, cedevolezza) e 道(dō = via) è traducibile anche come “via dell'adattabilità o via della gentilezza”, esplicitando così il principio yawara (柔) sul quale si basa il jūdō.

Formalmente nato in Giappone nel 1882, con la fondazione del Kōdōkan da parte del professor Jigorō Kanō, e divenuto ufficialmente disciplina olimpica nel 1964, per i judoisti o più comunemente judoka (柔道家 jūdōka), significa raggiungere la perfetta conoscenza dello spirito. Così l'addestramento attacco-difesa e l'assiduo sforzo, per ottenere un miglioramento fisico-spirituale. Il perfezionamento dell'io dovrà essere indirizzato al servizio sociale, che costituisce l'obiettivo ultimo.

Gli i struttori Silvio Baschieri e Giulia Varetto si ritengono soddisfatti dei risultati ottenuti e fanno i loro complimenti ai loro atleti.