Tennistavolo: successo di Ettore Casonato al Trofeo di Verzuolo

Successo del giovane pongista cuneese Ettore Casonato al Trofeo di Verzuolo.

Per lui un primo posto under 11 e un terzo posto under 13 dopo anni che atleti di Cuneo non trionfavano in quello che è a tutti gli effetti il "tempio" del tennistavolo del Piemonte e di Italia.

Casonato si è imposto giocando con grande tecnica e velocità, sorprendendo avversari più quotati e guadagnandosi l'ammissione al Trofeo Criterium che si terrà il 5 marzo a Isola d Asti, dove si affronteranno i 20 più forti nella rispettive categorie.