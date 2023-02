Dove vivono i “Mister Toro” piemontesi? A Carrù c’è il Centro Genetico Anaborapi [VIDEO]

La targa sulla provinciale tra Carrù e Sant’Albano Stura può trarre in inganno.

Dice: 'Casa della Piemontese' e si pensa alle mucche.

Invece lì ci sono solo tori. E i migliori. I 'Top Tori' della razza Piemontese.

Dietro i moderni locali in cui si racconta la nascita e la vita delle nostre mucche autoctone, c’è un mondo assolutamente maschile, che la maggior parte delle persone ignora, in cui genetica e tecnica dell’allevamento si mescolano, in funzione della preservazione di un brand importante nel panorama dell’allevamento bovino.

C’è dunque Anaborapi, una parola che ricorda una divinità babilonese, ma che sta per Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese.

Gestisce il Centro Genetico, che si occupa di selezionare il seme dei tori migliori, di conservarlo e di conferirlo agli allevatori che utilizzano l’inseminazione artificiale.

Funziona pressappoco così. Ogni mese una ventina di vitelli vengono scelti in base al loro patrimonio genetico nelle aziende associate e portati al centro. Hanno meno di due mesi, e dopo un periodo di quarantena vengono cresciuti e monitorati costantemente. Dopo un anno avviene la valutazione e meno di un terzo di loro entra a far parte dei 50 migliori.

Gli altri non sono 'scarsi', tutt’altro. Saranno venduti per la monta naturale agli allevatori che per ragioni pratiche, ad esempio quelli che vanno in alpeggio, non usufruiscono dell’inseminazione artificiale.

Il seme dei 'Mister Toro' viene prelevato per qualche mese della loro vita e tenuto in fresco nell’azoto liquido. Nella valutazione complessiva dell’animale, i tecnici osservano anche il suo comportamento rispetto all’uomo, dunque la docilità, e in base alla stazza e al suo albero genealogico compongono una tabella, in virtù della quale la sua progenie potrà sviluppare determinate caratteristiche.

Ci sono dunque tori adatti a inseminare vacche primipare per favorirne il parto, tori potenzialmente adatti a figli muscolosi da carne, e tori con parametri specifici, come l’indice di accrescimento o la taglia, utili alle scelte dell’allevatore.

Come distingue il direttore del centro, Andrea Quaglino, sono due gli obiettivi principali: “Lavoriamo affinché la razza piemontese mantenga le sue caratteristiche storiche e sui caratteri funzionali degli animali, per evitare consanguineità pericolose e per avere animali più docili e sani. In totale ci sono al mondo 300.000 bovini di razza piemontese ed è fondamentale rinnovare il parco riproduttori e controllare le loro linee genetiche”.

Tutto parte dagli allevatori, tenuti a registrare come avvengono le nascite, a monitorare i loro vitelli, ad affidarsi alle indicazioni di Anaborapi, affinché la filiera funzioni bene.

Luca Gullino è uno dei tecnici più conosciuti dagli allevatori cuneesi, si può dire che conosce personalmente gli oltre 200 tori distribuiti nelle stalle del centro: “Controlliamo l’alimentazione e la salute dei tori utilizzando le migliori tecnologie a disposizione oggi. Abbiamo una banca dati importante e questo ci permette di verificare gli abbinamenti e predisporre le fecondazioni giuste. Diciamo che la genetica fornisce il 'motore' agli animali: poi la natura, l’ambiente e i metodi di allevamento faranno il resto”.

Il toro Federer ha ottimi indici genetici. È figlio di Bulgaro e Ardita, quest’ultima di famiglia Sivori, una garanzia.

Bel bestione, schiena lunga, pesa 642 kg, ha una circonferenza toracica di due metri. Non vedrà mai i suoi figli, che potranno venire alla luce fra qualche anno. Scartabellando sulle tabelle degli indici aggiornati si scopre ad esempio che il suo collega, il toro Velluto ne ha generati ben 1917, il toro Billo 1216.

Stiamo parlando di animali di sette-nove anni fa, poiché la lettera iniziale dei nomi 2023 è la lettera I.

Dunque quest’anno nasceranno Igor, Incavolato, Ispido, Irriverente, a seconda della fantasia degli allevatori. Ma non potranno esserci due Iliad nel centro genetico di Carrù, farebbero confusione.

Il presidente di Anaborabi si chiama Andrea Rabino.

L’associazione apre le porte con Open Day tre volte all’anno e permette di visitare stalle e laboratori, fornisce assistenza agli allevatori anche tramite una rivista specializzata, ha un efficiente ufficio ricerca e sviluppo, ci lavorano venti persone, fra addetti stalla, tecnici, amministrativi.

'Mister Toro' dunque abita qui ed è al sicuro.