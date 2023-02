Premiate 12 aziende da tutto il Nord Italia al concorso Novità Tecniche del MAG 2023 [FOTO E VIDEO]

Grande partecipazione nella serata di ieri, venerdì 24 febbraio, al Teatro Milanollo per l'evento che lancia la 40^ edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano al suo secondo anno con la denominazione MAG.

La prima anticipazione dell'evento che partirà giovedì 16 marzo è stata l'occasione per conferire i riconoscimenti del "Concorso Novità Tecniche 2023 del MAG". Durante la serata premiate 12 realtà produttive provenienti da tutto il Nord Italia. Dalla nostra provincia, ma non solo. Il riconoscimento per i prodotti che si maggiormente distinti per l'innovazione tecnica nell'ambito del settore primario sono stati consegnati anche a realtà produttive provenienti da Lombardia e Emilia Romagna.



Un numero di premi incrementato rispetto ai sette premi del 2022.



Sono stati infatti consegnati riconoscimenti per 7 Novità e 5 Menzioni a 12 diversi costruttori di macchine agricole individuate dalla Commissione tecnica del concorso.

Le imprese vincitrici metteranno in mostra le rispettive innovazioni nel corso del MAG 2023 che verrà inaugurato nell’Area fieristica di via Alba a Savigliano giovedì 16 marzo. Cinque aziende hanno anche ricevuto il MAG Energy, il riconoscimento che la Fondazione Ente Manifestazioni ha deciso di consegnare alle aziende che hanno altamente valorizzato i temi dell’energia e dell’elettrico in ambito agricolo tra quelle premiate dal Concorso Novità Tecniche. Per avere aggiornamenti e maggiori informazioni sul concorso e sulla fiera è possibile consultare il sito Internet www.fierameccanizzazioneagricola.it.



Di seguito riportiamo le aziende premiate con la descrizione dei prodotti e le motivazioni.

La Agricold di Bolla Srl di Torre San Giorgio (Cuneo) ha ritirato il premio Menzione Tecnica per il “Pastorizzatore ad alta efficienza”, una macchina che rappresenta un’innovazione nel trattamento termico degli alimenti grazie alla sua elevata efficienza energetica. Il miglioramento consiste nel non essere vincolati alla temperatura dell’acqua di ricircolo per raffreddare il contenuto del pastorizzatore, ma di raggiungere valori di temperatura prossimi allo zero con conseguenti benefici sulla carica batterica del prodotto trattato. Ne deriva una capacità d’abbattimento della temperatura senza consumo d’acqua, con benefici sulla qualità del prodotto finale. L’azienda ha anche ottenuto il riconoscimento “MAG Energy” per aver altamente valorizzato i temi dell’energia e dell’elettrico in ambito agricolo all’interno del Concorso Novità Tecniche 2023.

Alla Ambrogio Sas di Villanova Solaro (Cuneo) è andato il riconoscimento Novità Tecnica per “Cobra – S”, un’impagliatrice semovente con scarico orientabile e capacità di carico di una o più rotoballe per una rapida trinciatura e distribuzione della paglia. La parte semovente, grazie alla sua innovativa flangia di collegamento, può venir installata anche su macchine di tipo trainato, già presente in azienda e se di produzione Ambrogio, indipendentemente da modello e anno di costruzione. Possedendo già un’impagliatrice trainata, questa può essere quindi collegata alla nuova parte trainante diventando di tipo semovente.

Alla Argo Tractors Spa di Fabbrico (Reggio Emilia) è andato il premio Menzione Tecnica per “Landini Trekker 4 con cabina”, macchina in categoria 4 dotata d’impianto di ventilazione potenziato in grado di controllare digitalmente la pressurizzazione interna e i filtri a carboni attivi. La cabina, innovativa nell’estetica, nell’ergonomia e nella tecnologia risulta essere quindi molto confortevole. La cabina Trekker 4 rende quindi la trattrice più compatta anche a livello di design.

La Arvatec Srl di Rescaldina (Milano) ha ricevuto la Menzione Tecnica per “Wagner Universal X trapiantatrice con controllo ISOBUS”, attrezzatura che tramite interfaccia ISOBUS, permette di agevolare i lavori di trapianto gestendo la distanza delle piante e avendo sempre la visualizzazione del lavoro in atto.

La B.M.V Srl di Alba (Cuneo) ha ottenuto il premio Novità Tecnica per la “Diradatrice meccanica per i frutteti”, una macchina che grazie ad un’azione combinata di rotazione e oscillazione delle bacchette, a sforzo controllato, e di un’adeguata protezione delle stesse, permette ottimi risultati di diradamento. Inoltre, le oscillazioni delle bacchette sono combinate in modo alternato, così da non creare vibrazioni sulla struttura dell’intero attrezzo.

La Boffa Costruzioni Meccaniche Sas Wgreen Tecnology di Diano d’Alba (Cuneo) ha portato a casa il riconoscimento Menzione Tecnica per “AS-NOT: macchina semovente porta-attrezzi a trazione ed alimentazione elettrica”, veicolo azionato mediante motori e attuatori elettrici per cui permette un abbattimento dell’impatto ambientale, sia per le emissioni di gas di scarico, sia relativamente alla possibilità di riversare combustibile o lubrificanti sul terreno e/o sulle colture. La macchina permette inoltre una forte riduzione delle emissioni acustiche e, grazie alle ridotte dimensioni, la possibilità di lavorare in aree declivi e/o in spazi ristretti anche con ridotto impatto sul suolo. L’azienda ha anche ottenuto il riconoscimento “MAG Energy” per aver altamente valorizzato i temi dell’energia e dell’elettrico in ambito agricolo all’interno del Concorso Novità Tecniche 2023.

La Bravo Srl di Savigliano (Cuneo) ha avuto la Menzione Tecnica per il “Carro miscelatore semovente Rotomix elettrico”.Nella macchina,il motore endotermico è stato sostituito da una serie di motori, inverter e dispositivi accessori alimentati da batterie. Tutte le principali funzioni oleodinamiche energivore sono state convertite in funzioni comandate da motori elettrici ad alta efficienza a magneti permanenti e raffreddati a liquido. L’impianto idraulico è stato ridotto al minimo indispensabile per garantire le funzioni ed i servizi di base. Si è passati da una macchina con un motore diesel con elevati consumi all’anno ad un’efficiente e silenziosa macchina unifeed elettrica. L’azienda ha anche ottenuto il riconoscimento “MAG Energy” per aver altamente valorizzato i temi dell’energia e dell’elettrico in ambito agricolo all’interno del Concorso Novità Tecniche 2023.

La Dragone Srl di Castagnole Lanze (Asti) ha ottenuto un doppio riconoscimento Novità Tecnica. Uno per la “Trincia forestale titano”, macchina che permette grazie ad un sistema di regolazione della camera di triturazione comandato a distanza, di ottenere tipologie di prodotti, più fini o più grossolani, come richiesto dai successivi utilizzi riducendo sensibilmente i consumi di carburante nei casi di trinciatura più grossolana.

Un altro per la “Trincia interfilare BM22”, una macchina che, portata posteriormente ed azionata dalla presa di potenza della trattrice, lavora nella zona dell’interfila grazie ad un evoluto braccio di supporto della testata trinciante. La gestione della testata permette accostamenti precisi anche su pendenze trasversali o su terreni caratterizzati da scalini tra i filari. Grazie al software di gestione ed al tastatore la macchina agisce autonomamente sulle regolazioni aumentando, diminuendo o variando l’angolazione di spinta della testata al fine di ottenere una lavorazione ottimale anche in condizioni proibitive.

Alla Fissore Snc di Cavallermaggiore (Cuneo) è andato il riconoscimento Novità Tecnica per lo “Scavafossi Fissore MPL-E”, una macchina che viene azionata elettricamente sia per gli organi di lavoro del terreno “rotore” che per i movimenti della macchina consentendo un ridotto impatto ambientale. Inoltre, il non utilizzo di azionamenti tramite PTO e sistemi idraulici, comporta una riduzione dell’utilizzo di oli e componenti meccaniche. L’azienda ha anche ottenuto il riconoscimento “MAG Energy” per aver altamente valorizzato i temi dell’energia e dell’elettrico in ambito agricolo all’interno del Concorso Novità Tecniche 2023.

La Fontana Srl di Crescentino (Vercelli) ha ritirato il premio Novità Tecnica per la “Motocarriola con lama livellatrice mini-dozer”, macchina di grande versatilità e maneggevolezza che consente di eseguire lavorazioni di livellamento del suolo in ambienti difficilmente raggiungibili da tale tipologia di macchine quali piani raccordati. I due dispositivi di gestione delle macchine, GPS e Sistema Laser permettono inoltre di operare anche in serre.

La Frandent Group Srl di Osasco (Torino) si è aggiudicata il premio Novità Tecnica per l’“E-Spander 600 spandivoltafieno elettrico”, una macchina che presenta le seguenti novità: possibilità di variare in modo continuo e indipendente i parametri di lavoro; memorizzazione dei dati operativi all’interno della centralina elettronica della trattrice, scaricabili tramite rete wifi al ritorno in azienda; maggior efficienza energetica con riduzione dei consumi di carburante e possibilità di raggiungere un maggior livello di sicurezza grazie all’assenza dell’albero cardanico. L’azienda ha anche ottenuto il riconoscimento “MAG Energy” per aver altamente valorizzato i temi dell’energia e dell’elettrico in ambito agricolo all’interno del Concorso Novità Tecniche 2023.