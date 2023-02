Allaccio al contatore abusivo: “Sono malato, dovevo tenere le medicine in frigo”

Nel 2014 e poi nel 2016 gli incaricati di effettuare i controlli per conto dell’Enel avevano scoperto due allacci abusivi al contatore operati da L.S. prima a Martiniana Po e poi a Barge. L’uomo, a quel tempo, aveva cambiato due abitazioni.

Nel corso della prima verifica, operata nella casa di Barge, in cui il contatore era stato scardinato dal muro e i fili vennero allacciati, L.S. si giustificò dicendo di essere sottoposto a cure per la quali era necessario l’utilizzo del frigorifero per il mantenimento dei farmaci. La seconda volta al contatore venne invece staccata la calotta gli addetti, durante il controllo, trovarono in casa la moglie dell’imputato, che spiegò loro di essere in condizioni di estremo disagio economico perché aveva perso il lavoro come badante e che il marito doveva conservare le medicina perché malato.

L.S. venne rinviato a giudizio con l’accusa di furto di energia elettrica davanti al Tribunale di Cuneo. La difesa dell’uomo ha sottolineato come a far da sfondo a questo procedimento vi fosse uno stato di assoluta necessità, comprovato dal fatto che nel frigo erano state trovate effettivamente le medicine. Il giudice ha condannato l’imputato a un mese e 15 giorni di arresto.