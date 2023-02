Scalatore cade sulla falesia di Cornaletto, soccorso con eliambulanza [VIDEO]

Questa mattina, sabato 25 febbraio, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme al Servizio Regionale di Elisoccorso sono intervenuti in Valle Stura nel comune di Demonte per un incidente avvenuto a uno scalatore infortunato a seguito di caduto presso la falesia di Cornaletto.



Durante l'arrampicata il climber sarebbe caduto per una decina di metri arrestandosi grazie alla corda. Lo strappo deciso lo ha fatto impattare violentemente contro la roccia provocandogli diversi traumi ed escoriazioni.



Intervenuta in loco l'eliambulanza che ha sbarcato al verricello l'equipe e il tecnico del Soccorso Alpino che hanno stabilizzato e recuperato l'infortunato per il trasferimento in ospedale dove è stato ricoverato con un codice giallo.

Nel video le operazioni di recupero.