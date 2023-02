Cuneo: al Teatro Toselli “Trittico contemporaneo” con la Compagnia EgriBiancoDanza

Venerdì 3 marzo 2023 alle ore 21 al Teatro Toselli di Cuneo nell’ambito della rassegna Interscambi Coreografici, un appuntamento speciale con la Compagnia EgriBiancoDanza che presenta lo spettacolo Trittico Contemporaneo, con le tre recenti produzioni Bright Feathers, She Screams e A_Way, del coreografo Raphael Bianco.

Con BRIGHT FEATHERS (creato per il Progetto Swans Never Die) la Compagnia porta sul palco la storia di un percorso di rinascita, di chi metabolizza il proprio disagio, la violenza subita non solo dall’esterno, ma soprattutto dall’incessante conflitto interno: lacerante e crudo. Bright Feathers è il desiderio di essere finalmente se stessi, armonizzando la propria anima. Le piume luminose sono la terra promessa per un corpo e per un’anima che vogliono risplendere e non nascondersi prima di tutto a sé stessi, per incontrare l’identità che ci rende felici ed orgogliosi di esistere. Bright Feathers è un trio maschile dove la danza è un rituale di iniziazione e catarsi, un dialogo con l’anima oscura che ci abita e muove, e che ci rivela dubbi, disagi e istinti a volte indicibili e inconfessabili anche a noi stessi. Un confronto con il nostro alter ego che ci fa vergognare e fuggire ma al contempo ci stimola, anche crudelmente, a trovare una armonizzata dimensione di esistere ed essere: una nuova e luminosa identità a dispetto delle convenzioni.

SHE SCREAMS è invece un lavoro al femminile sull’amore: frammenti di passione e dolore fragiità e forza, dolcezza e follia. Il potere immenso dell’amore che può essere devastante o vivificante visto attraverso un caleidoscopico ritratto gestuale focalizzato su tre donne accompagnato dalle ruvide, appassionate, graffianti canzoni di Janis Joplin.

Con A WAY il coreografo Raphael Bianco fa una riflessione artistica su un periodo di profonda inquietudine, interrogandosi sul ruolo dell’artista come testimone e interprete del tempo presente, cercando di dare corpo alle sensazioni di questo periodo di guerra vicina, soprattutto per l’attesa snervante di chi inerme si è trovato sull’orlo di un abisso, davanti al bivio delle scelte, partenza o resistenza, trovare un modo per vivere o per andare via come il suggerisce il gioco di parole inglese (a_way). La musica di Arvo Pӓrt, compositore estone che sotto il dominio sovietico scrisse la partitura scelta dallo stesso Rapahel Bianco dal titolo “Sara was ninety years old, che però per motivi di censura venne intitolata “Modus”, regala con la sua musica bellezza e dolore, speranza e mistero: questa è la prospettiva su cui si snoda una danza inquieta e adrenalinica alla ricerca di pace.

Venerdì 3 marzo alle ore 18.30 presso il Rondò dei Talenti di Cuneo la Fondazione terrà il primo di una serie di incontri gratuiti con il pubblico dal titolo IPUNTIDANZA - Incontri con la Fondazione Egri un progetto di audience engagement voluto dalla Fondazione Egri per la Danza che consente attraverso dialoghi e confronti organizzati prima degli eventi performativi di approfondire i meccanismi della costruzione coreografica. Il 3 marzo si comincerà discutendo di cosa veicola la danza contemporanea.

BRIGHT FEATHERS

nell’ambito del progetto SWANS NEVER DIE

IDEAZIONE E COREOGRAFIA Raphael Bianco

SOUND CONCEPT E SOUND DESIGN: Andrea Giomi COSTUMI: Agostino Porchietto

DANZATORI: Jon Aizpun, Vincenzo Criniti, Cristian Magurano

SHE SCREAMS

IDEAZIONE E COREOGRAFIA: Raphael Bianco

MUSICA: Canzoni di Janis Joplin – I need a man to love, Move over, Try, Little girl blue

DANZATORI: Gianna Bassan, Chiara D’Angelo, Oksana Romanyuk

A_WAY

IDEAZIONE E COREOGRAFIA: Raphael Bianco

DANZATORI: Jon Aizpun, Gianna Bassan, Vincenzo Criniti, Chiara D’Angelo, Cristian Magurano, Oksana Romanyuk

A seguire, della Rassegna Interscambi Coreografici Cuneo, lo spettacolo Pietas della Compagnia Interno5 di Napoli in programma, venerdì 21 aprile 2023 alle ore 21, sempre al Teatro Toselli.





INFO E PRENOTAZIONI promozione@egridanza.com / 366.4308040 / www.egridanza.com

Fondazione Egri per la Danza

20 anni di diffusione della danza

La Fondazione Egri per la Danza, istituita nel 1998 continua e sviluppa l’attività intrapresa fin dal 1953 dal Centro di Studio della Danza, creato da Susanna Egri: un polo per lo studio, la creazione e la valorizzazione della Danza. La Fondazione Egri per la Danza opera sul piano culturale, sociale e formativo, fra gli scopi statutari principali ci sono: produrre grazie alla presenza della Compagnia EgriBiancoDanza, incentivare l’insegnamento dell’arte della danza attraverso la Scuola di Danza

Susanna Egri ed AFED (Alta Formazione Egri Danza) e promuovere la danza attraverso l’attività di programmazione.

In occasione dei 20 anni di attività di programmazione la Fondazione sceglie per la stagione 2022/2023 di incentivare e consolidare pratiche percorse negli ultimi anni e di creare un calendario suddiviso secondo i seguenti obiettivi: inclusione sociale, nuove dinamiche di partecipazione del pubblico, abitare nuovi spazi e valorizzarli, far conoscere la danza ospitando compagnie nazionali ed internazionali di rilievo oltre alla Compagnia EgriBiancoDanza.

Presidente: Susanna Egri

Vice-presidente: Raphael Bianco

Coordinamento generale: Elena Rolla

Segreteria di produzione: Matteo Ravelli

Responsabile logistica: Vincenzo Galano

Direttore tecnico: Enzo Galia

Responsabile allestimenti: Melissa Boltri

Responsabile comunicazione: Vincenzo Criniti

Ufficio stampa: Cristina Negri

Programmazione e relazioni esterne: Erica Anselmetti

IPUNTIDANZA

MIC - Ministero della Cultura, Regione Piemonte, TAP - Torino Arti Performative, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Comune di Moncalieri

Piemonte dal Vivo, Fondazione Il Maggiore Verbania, CROSS Project, Biblioteca VCO, Museo del Paesaggio, Associazione Casa della Resistenza, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, La Scatola Gialla, METS - Conservatorio di Musica Elettronica di Cuneo, Feliz, StanApp, COORPI, OGR - Torino

EDISU, Città di Torino, Città di Moncalieri, Città di Verbania, Città di Cuneo

La Guida, Il Biellese, DanzaSi, Turismo Torino e Provincia, Ciao Ticket