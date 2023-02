Al cinema Monviso l'incontro "Dietro l’obiettivo" con le foto di Fulvio Beltrando

Mercoledì 1° marzo, alle ore 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre 14 a Cuneo, Fulvio Beltrando presenta "Dietro l’obiettivo - aneddoti, racconti e curiosità che si celano dietro ad ogni singola immagine".



Fulvio Beltrando è un famoso fotografo naturalista che ha realizzato importanti documentari sulla valle Po e sulla natura in giro per il mondo.



In questa conferenza rivelerà le tecniche, gli appostamenti e la fatica per scattare una foto agli animali liberi in natura.



Ingresso libero.