Incontro con il professor Nembrini sui "Promessi Sposi" alla Sala Lanteri di Cuneo

Dopo le prime tre conversazioni serali alle quali hanno partecipato, nell’Aula Magna del Vescovado o a distanza, oltre duecento persone, sia di Cuneo e dintorni che sparse in tutta Italia, il ciclo di incontri con il professor Franco Nembrini su I Promessi Sposi si compie con l’incontro in presenza, in programma sabato 4 marzo alle ore 16.30, nella Sala Lanteri di Cuneo.



A tema sarà, con le parole stesse di Manzoni, “Il sugo di tutta la storia”. L’attenzione ritorna, dalle singole figure principali del romanzo e dalla loro vicenda umana e cristiana, sul filo conduttore della promessa di bene e di felicità inscritta nella vita dell’uomo, per vedere se e come essa può trovare adempimento, attraversando tutte le inquietudini e i drammi dell’esistenza.



Per motivi logistici, per partecipare in presenza è necessario iscriversi, inviando una mail all’Associazione (amicidonvittoriobordiga@gmail.com), indicando in oggetto “Compagni di viaggio – 4 marzo 2023” e nel testo nome, cognome, recapiti e, se studenti, la scuola e la classe frequentata. Non vi sarà diretta streaming dell’incontro.



Le prime tre conversazioni sono già visibili sul canale YouTube AmiciDonVittorioBordiga.