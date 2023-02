La sagra della quaquara di Genola compie mezzo secolo e cerca artisti per la pubblicazione del cinquantennale

La Sagra delle Quaquare di Genola compie cinquant'anni e festeggia con ben tre fine settimana di manifestazioni il prossimo maggio.

Il comune, la pro loco e la comunità genolesi hanno sono già in un ansioso count down e, in attesa di conoscere la programmazione del forno comune per la realizzazione degli squisito dolci cui é dedicata la Sagra, artisti di tutte le età e estrazioni sono invitati a partecipare ad un originale contest: una proposta artistica per la copertina del libretto dedicato alla 50esima Sagra.