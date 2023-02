Visite culturali per la Granda rivolte agli anziani con i giovani a farli da ciceroni

L'Auser Provinciale di Cuneo, grazie ad un progetto finanziato dalla Fondazione CRC, sta organizzando, per anziani e non, una serie di visite culturali guidate all'interno del territorio provinciale.



Alle visite parteciperà un gruppo di studenti coinvolti come "ciceroni", infatti lo scopo del progetto, dal titolo: "Con i giovani per la cultura degli anziani di oggi e di domani", è quello dell'incontro generazionale e dello scambio di esperienze.





L'Auser è un'associazione che promuove il contrasto alla solitudine e l’invecchiamento attivo degli anziani e delle persone più fragili.



Le visite all'interno dei siti ed i pulman per raggiungere le località sono gratuiti.