Dubbi e perplessità dal centrosinistra monregalese sul DUP presentanto in Consiglio Comunale

Dubbi sul DUP, presentato ieri sera, venerdì 24 febbraio, nel corso del consiglio comunale di Mondovì (leggi qui), dalla minoranza di centrosinistra.

“Salta all’occhio subito la continuità nel DUP nella prosecuzione con l’amministrazione Adriano.- ha detto il consigliere Cesare Morandini (PD), nel suo lungo intervento - "Apprezziamo la finalità di intervenire per generare opportunità lavorativa, ritenuta una necessità per la città. Mondovì ha bisogno di crescere e si vede dai dati relativi al numero imprese. I numeri sono in discesa costante dal 2016 a oggi. Rispetto alle altre “sorelle” Mondovì ha un andamento piatto ed è un dato incontrovertibile. Le priorità del DUP, in base alla struttura che ha, sono le potenzialità del territorio, in sostanza turismo e cultura. Mi sono chiesto quindi che peso hanno oggi in città, guardando i dati relativi alle presenze turistiche, strutture ricettive e flussi: sicuramente i segnali sono incoraggianti, ma questa non può essere l’unica scelta e soprattutto l'unica priorità, per generare sviluppo e occupazione servono dati certi e al momento Mondovi non può puntare tutto sul turismo”.