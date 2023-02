Giornata internazionale della lingua madre, le iniziative alle scuole elementari di Bra

Anche quest’anno le scuole dell’Istituto Comprensivo Bra 2 hanno voluto celebrare la Giornata internazionale della Lingua Madre per promuovere la diversità linguistica e culturale. Il 21 febbraio si ricorda infatti un tragico evento avvenuto nel 1952: l’uccisione da parte delle forze di polizia pakistane di alcuni studenti dell’Università di Dacca che rivendicavano il bengalese quale loro lingua ufficiale. Tra mercoledì 22 e venerdì 24 sono state infatti organizzate diverse attività.

Superate le restrizioni dovute al Covid degli anni passati, nella Scuola Primaria Don Milani alcuni genitori hanno deciso di partecipare alle attività in collaborazione con gli insegnanti e si sono generosamente prestati a far conoscere il loro dialetto, la loro lingua e le loro tradizioni. I bambini hanno potuto ascoltare lingue diverse dalla propria, trovando assonanze e punti in comune. Hanno così scoperto che non solo la stessa parola può avere diversi significati a seconda del luogo, ma anche che alcuni termini di uso comune in italiano hanno in realtà origine da Paesi lontani. Sono stati poi coinvolti in canti e balli in dialetto piemontese, hanno ascoltato filastrocche in albanese e romanesco, fiabe di lingue diverse lette dai genitori e poi tradotte da loro stessi; osservato con grande interesse la scrittura araba.

I bambini più piccoli hanno invece utilizzato il testo La zattera di Lucia Salemi in cui si narra la storia di cinque animali che si ritrovano su una zattera alla deriva nel mare. Il testo ha suscitato riflessioni molto interessanti che hanno portato alla realizzazione di prodotti diversi, come valigie di cartone dentro le quali ogni alunno ha messo i ricordi e le parole più care del suo paese, o zattere realizzate con materiale di recupero che hanno "viaggiato" cariche di emozioni.

Nelle scuole Jona di Bandito alcuni alunni hanno rappresentato la pace attraverso le bandiere del proprio Paese o di quello dei propri genitori. Nella scuola Martiri della Resistenza a San Michele si è ragionato sulla necessità di valorizzare tutte le lingue, attraverso un confronto tra scuola e famiglia sulla scrittura delle parole più comuni, come "ciao" e "buongiorno", in albanese, russo, tedesco. I bambini si sono inoltre cimentati in attività di traduzione con l’aiuto dei genitori e hanno letto fiabe in italiano, greco, arabo e albanese.

Per la prima volta inoltre parteciperà quest’anno anche la Scuola Secondaria Dalla Chiesa, che coinvolgerà alcune classi nelle ore di Arte. Nei loro disegni gli alunni avranno modo di esprimere ciò che caratterizza la loro cultura di origine e saranno invitati a riflettere sulle peculiarità socio culturali del loro Paese.

"Queste attività dimostrano ancora una volta che la conoscenza della lingua è il primo strumento di inclusione scolastica per gli studenti emigrati in Italia da altri paesi, ma anche per gli studenti italiani", afferma la referente di Intercultura Manzone Cinzia. "La grande partecipazione che c’è stata quest’anno nei plessi del nostro Istituto ci fa capire quanto la diversità linguistica possa davvero incoraggiare il dialogo e la comprensione reciproca".

Ma le attività non finiscono qui: martedì 7 marzo alla Don Milani si svolgerà il "Thè delle mamme", occasione per promuovere la conoscenza e la socializzazione tra i genitori.