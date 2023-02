Rinnovato il consiglio direttivo dell’Associazione Liceo Classico Silvio Pellico di Cuneo

L’assemblea dei soci dell’Associazione Liceo Classico Silvio Pellico, riunitasi oggi 25 febbraio 2023 nei locali della scuola in corso Giolitti, ha eletto i membri del consiglio direttivo, che resteranno in carica fino al 2028. Riconfermati il presidente Jacopo Giamello e i consiglieri uscenti Fulvia Giannessi (che avrà il ruolo di vice-presidente), Giorgio Calleris, il dirigente scolastico Alessandro Parola e Filippo Perlo. I soci che entrano a far parte del consiglio sono Leonardo Dolce, Paola Gillio-Tos, Gilda Principe e Arduino Rosso.

L’associazione, fondata nel 2017, ha dato vita a numerose iniziative a sostegno del Liceo e dei suoi allievi, come il sostegno per la partecipazione a gite e concorsi, l’approvvigionamento di materiale anti-contagio, l’acquisto di postazioni salva-vita con defibrillatori, l’organizzazione di corsi di primo soccorso rivolti agli studenti. Il rinnovato consiglio direttivo avrà il compito di proseguire le attività dell’associazione, affermando lo spirito di appartenenza degli ex studenti e promuovendo iniziative benefiche rivolte al Liceo.

Le istruzioni per diventare socio sono disponibili sul sito dell’associazione (www.associazioneliceopellico.it).