Un successo la 34^ settimana bianca de "I ragazzi di Cesare"

Si è conclusa venerdì 24 febbraio 2023, sulle piste del

Centro Fondo di Aisone, la 34^ settimana bianca “I ragazzi di Cesare”,

dedicata all’insegnamento dello sci di fondo alle persone con

disabilità, organizzata dall’A.S.D. Valle Stura Sport di Demonte, in

collaborazione con il Lions Club Cuneo e la Scuola Sci “Valle Stura”.



Oltre quaranta ragazzi provenienti da diverse regioni del Nord

d’Italia, accompagnati da familiari, educatori e accompagnatori, sono

stati seguiti, durante la settimana da 17 maestri delle due scuole sci

della Valle Stura e supportati da volontari del Lions Club.



Il gruppo della settimana bianca composto da circa 80 persone ha avuto

modo di usufruire di molte strutture della Valle Stura: per quanto

riguarda le strutture alberghiere, sono stati ospitati dall’ Hotel

Moderno di Demonte, dall’Albergo Tre Colombe e dall’Albergo Fungo

Reale di Valloriate; presso quest’ultimo si cenava tutti insieme e i

ragazzi erano accompagnati ogni sera dalla musica di “Diego e Nando”.

I pranzi - fra una sciata e l’altra - si sono tenuti a L’Ubac, presso

il centro fondo Festiona.



Alla cena di rappresentanza che si è tenuta martedì 21 febbraio hanno

partecipato oltre 100 persone con la presenza di diverse autorità, il

presidente del Lions Club di Cuneo Giorgio Fossati con diversi soci ed

alcuni rappresentanti dei Lions Club di Borgo San Dalmazzo e del Lions

Club Busca e Valli.



La manifestazione si è conclusa nella mattinata di venerdì 24

febbraio, con la consueta “gara” durante la quale tutti i ragazzi su

sci e slittini, mettono a frutto gli insegnamenti e l’esperienza

acquisita, cimentandosi su un percorso di pista uguale per tutti.

Al termine della “competizione”, caratterizzata da una contagiosa

allegria, la Dott.ssa Claudia Martin, in rappresentanza della

Fondazione CRC, ha premiato tutti i partecipanti: i successivi saluti

del presidente del Lions Club Cuneo Giorgio Fossati, hanno

ufficialmente concluso la 34^a edizione.



Il comitato organizzatore porge un ringraziamento particolare al

Centro Fondo di Aisone per la disponibilità e l’ottima accoglienza

presso le strutture e le piste di fondo ottimamente battute, ai Lions

Club di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Busca e Valli, alla Fondazione

Cassa di Risparmio di Cuneo per le loro riconoscenze e a alle aziende

F.lli SERRA, Balocco, Orso Bianco e Rossignol Italia che con i loro

prodotti hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.