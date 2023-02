Sci di fondo: Matilde Giordano campionessa italiana Allievi nella sprint di Pragelato

È stata la sprint in tecnica libera a inaugurare il lungo fine settimana di Pragelato (Torino). Oltre a mettere in palio punti preziosi per la classifica generale della Coppa Italia Rode, le nevi del centro olimpico del fondo piemontese hanno anche assegnato le prime medaglie della stagione della categoria Allievi, in una prova che è servita come selezione per gli Opa Games, in programma il prossimo fine settimana in Francia.

Dopo aver realizzato il terzo tempo nelle qualifiche, il carabiniere Riccardo Bernardi è stato il primo a tagliare il traguardo nella finale Senior. Bernardi ha preceduto l’atleta della Fiamme Oro, Mattia Armellini, e Giacomo Gabrielli dell’Esercito. I piemontesi in gara non sono riusciti a passare i quarti di finale e hanno così chiuso: Daniele Serra (Esercito) 19°, Edoardo Forneris (Alpi Marittime) 23°, Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime) 27°, Alessio Romano (carabienieri) 29°, Alberto Rigaudo (Alpi Marittime), 30°.

Vittoria di Stefania Corradini nella prova femminile. La fondista del Sottozero Nordic Team, che aveva realizzato il quarto crono in qualifica, ha saputo trovare lo spunto vincente in finale, precedendo così l’alpina Laura Colombo e Sara Hutter delle Fiamme Oro, prima tra le Under 23. Le due piemontesi Irene Negrin (Prali) e Beatrice Laurent (Nordico Pragelato) chiudono all'11° e 12° posto, fermandosi alle semifinali. La cuneese Elisa Sordello (Alpi Marittime) è 13^.

In gara sulla pista “Pierino Peyrot”, c’erano anche i giovani fondisti della categoria Allievi, che si sono dati battaglia per aggiudicarsi il titolo di campione italiano 2023. Dopo aver dominato le qualifiche, Matilde Giordano non ha avuto difficoltà a salire sul gradino alto del podio e ad aggiudicarsi così il titolo tricolore. La piemontese dell’Entracque Alpi Marittime ha tagliato il traguardo in solitaria, seguita da Alice Leoni del Marzola e da Stella Giacomelli dell’Alta Valtellina. Magalì Miraglio Mellano (Alpi Marittime) si deve fermare alle semifinali chiudendo all'8° posto. I risultati delle piemontesi: Anna Giraudo (Alpi Marittime) 22^; Cecilia Peano (Alpi Marittime) 24^, Luna Forneris (Alpi Marittime) 26^, che chiudono ai quarti di finale; Gaia Gondolo (Alpi Marittime) 34^, Iris Cavallera (Alpi Marittime) 58^, Sofia Bruno (Valle Ellero) 72^, Chiara Olivero (Valle Maira) 73^, Cellerino Ferrier Amelie (Nordico Pragelato) 79^, Marianna Dho (Valle Ellero) 80^.

Al termine di una lotta serrata, è stata Natan Bormolini a mettersi al collo la medaglia d’oro nella prova maschile. In finale, il portacolori dello Sporting Livigno ha avuto la meglio su Tommaso Tozzi del Winter Sc Subiaco, con Pietro Zanoli dell’Alta Valtellina che è andato a completare il podio. Il miglior piemontese in gara è stato Filippo Massimino (Alpi Marittime) che ha chiso la gara al 9° posto. Ai qaurti di finale si sono fermati Stefano Occelli (Valle Stura) 19° e Lorenzo Canavese (Alpi Marittime) 21°. Gli altri piemontesi in gara hanno così concluso: Giacomo Barale (Valle stura) 44°, Andrea Occelli (Valle Stura) 70°, Leonardo Raineri (Valle Ellero) 96° e Marco Somà (Valle Pesio) 97°.