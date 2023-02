Scuola e Sport: il 1° marzo ritorna a Mondovì "Che campioni in campo", il torneo di volley dedicato agli studenti degli istituti superiori monregalesi

Finalmente ci siamo! Dopo tre anni di stop, causa covid, ritorna la manifestazione di pallavolo “Che campioni in campo”, organizzata dagli insegnanti di scienze motorie di Mondovì.Con il patrocinio del Comune di Mondovì ed in collaborazione con la società sportiva LPM pallavolo, l’evento vedrà 12 squadre sfidarsi sul campo del PalaManera, mercoledì 1° marzo.

Grazie al generoso contributo del Panathlon club Mondovì, ogni formazione potrà indossare la maglietta personalizzata, che la contraddistinguerà per tutto il torneo.

“Nel 2020 tutto era pronto, t-shirt incluse, poi abbiamo dovuto sospendere l’organizzazione per i problemi che sappiamo. Quest’anno, per dare un forte segnale di “ripartenza” e per non dimenticare quello che abbiamo (speriamo!) superato, abbiamo voluto riutilizzare quelle magliette” - spiega il prof. Alberto Bonelli, promotore dell’iniziativa - “Crediamo che questa sia inoltre una scelta responsabile, in un’ottica ecologica e sostenibile. Desideriamo poi far capire agli studenti quanto sia importante apprezzare la possibilità di vivere e condividere insieme un’esperienza come questa. Utilizzare l’immagine del 2020 vuole dunque essere il simbolo di speranza, in un momento storico non facile.”

Gli studenti monregalesi scenderanno in campo insieme alle atlete della LPM BAM Mondovì, impegnate nel ruolo di libero: nei prossimi giorni verranno svelati gli abbinamenti! Queste le 12 squadre che si sfideranno il 1° marzo, dopo aver superato la fase inter-scolastica, con i rispettivi colori:

GIALLO: 4A Istituto Alberghiero Giolitti

ARANCIO: 4B Istituto Alberghiero Giolitti

VERDE: 4A Agraria istituto Giolitti

ROSA: 4 A Chimica e biotecnologie istituto Cigna

NERO: 3A Liceo scienze applicate Cigna

BLU: 4S Liceo scientifico sportivo Vasco

ROSSO: 4C Scienze umane Vasco

AZZURRO: 4E Linguistico Vasco

GRIGIO: 4P Liceo scientifico Vasco

BIANCO: 3A Liceo Classico Vasco

VERDE CHIARO: 4C Manutentori Garelli

MARRONE: 4A Amministrazione, finanza e marketing Vasco

L’appuntamento è dunque per mercoledì, dalle ore 8.00 al PalaManera per l’edizione 2023 di “Che campioni in campo”!