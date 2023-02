Volley maschile A3: il Monge-Gerbaudo Savigliano ospita la corazzata Pineto

Seconda gara consecutiva in casa per il Monge-Gerbaudo Savigliano che, sabato 25 febbraio alle ore 18, ospita al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore l’Abba Pineto, per la gara valida come nona giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. Forse non bastano nemmeno i numeri per descrivere la qualità dell’Abba Pineto, indicata da molti come una delle principali candidate per la vittoria del campionato e la promozione in Serie A2 Credem Banca. Gli abruzzesi sono attualmente la seconda forza del girone, a -3 dalla capolista Fano, ma in questa stagione hanno raggiunto picchi di gioco e qualità forse senza eguali. Rientra perfettamente in questa descrizione la prova offerta dai ragazzi di coach Tomasello nella scorsa giornata, quando, in casa, hanno travolto in tre set la Geetit Bologna, riscattando il ko al tie-break di Belluno, nel turno precedente. L’Abba, insomma, è una squadra che, quando gioca a pieno ritmo, è difficilmente contenibile, come sa bene il Monge-Gerbaudo, eliminato dalla Coppa Italia proprio da Pineto, che giocò forse la miglior gara del suo 2022/23 travolgendo Dutto e compagni 3-0.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I biancoblu, reduci da tre sconfitte consecutive senza punti all’attivo, sono alla ricerca di quella quadratura del cerchio necessaria per presentarsi nelle migliori condizioni al rush finale di stagione. Con la salvezza ormai matematicamente acquisita, ora l’obiettivo è quello di provare a chiudere nella top-4, per affrontare l’eventuale primo turno playoff con il vantaggio del fattore campo. Intanto, contro Pineto servirà una prova di altissimo livello tecnico, come spiega anche il libero Paolo Rabbia: “Affrontiamo una squadra fisica, che fa di attacco e servizio i suoi punti di forza. Dovremo entrare in campo con la mente libera e la voglia di fare bene, cercando di sfruttare gli episodi a favore e le opportunità che si presenteranno nel corso della partita. Sarà importante fare tesoro dell’ultimo periodo, in cui abbiamo raccolto poco, ma abbiamo anche affrontato compagini di altissimo valore”.

I precedenti. Parla abruzzese lo storico tra le due compagini, che recita 4-0 in favore dell’Abba. Nei due precedenti di questa stagione, disputati entrambi al PalaVolley, la seconda forza del girone si è sempre imposta con risultati netti: 3-1 nella nona giornata di campionato e 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia.

I biglietti. Fino alle ore 16 di sabato 25 febbraio è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Abba Pineto sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. La partita sarà trasmessa in diretta su YouTube, al canale ufficiale della Lega Volley.