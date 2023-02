VolleyA2M. Cuneo, contro Santa Croce in palio punti pesanti. Codarin: “Puntiamo al quarto posto” (VIDEO)

La regular season del campionato di serie A2 maschile si avvia verso il rush finale: mancano sei partite al termine della prima parte di stagione, la classifica continua ad essere fluida ma d’ora in poi i punti incominciano a valere doppio.

Classifica corta, dunque, ma le ultime giornate stanno pian piano delineando i valori in campo. Cuneo c’è, anche se la posizione attuale non è soddisfacente (settimo posto), ma il gioco espresso nell’ultimo mese dai ragazzi di Max Giaccardi appare convincente anche se sempre un po’ troppo discontinuo.

Il caso di Vibo Valentia, dove una maggior freddezza e razionalità avrebbero certamente permesso a Botto e compagni di tornare dalla trasferta in terra calabra con qualche punto in tasca.

Domani (ore 18, palasport di San Rocco Castagnaretta) Cuneo ha l’opportunità di far vedere che è capace di trasformare la sua carica in energia positiva.

L’avversario è di quelli ostici, ma assolutamente alla portata: arrivano i toscani della Kemas Lamipel Santa Croce, che hanno nell’opposto Matheus Motzo la loro mano più pesante. In diagonale con lui il palleggiatore cuneese Manuel Coscione, vecchia volpe della pallavolo italiana.

All’andata fu un netto 3-0 in favore dei Lupi, ma Cuneo andò in Toscana senza l’opposto titolare Santangelo, out per problemi fisici.

Con che spirito i biancoblu affronteranno dunque Santa Croce? Lo abbiamo chiesto al centrale Lorenzo Codarin.