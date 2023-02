Come scegliere la sigaretta elettronica per smettere di fumare

Le sigarette elettroniche sono una sempre più popolare alternativa al fumo tradizionale.

Non tutte le sigarette elettroniche sono però uguali.

Alcuni modelli sono perfetti per passare dalla sigaretta tradizionale all’e-cig senza modificare radicalmente il proprio modo di fumare.

In questo articolo vedremo insieme quali sono le principali tipologie di sigaretta elettronica più adatte alle persone che stanno cercando di smettere di fumare quella tradizionale.

Sigarette da guancia: il tipo di tiro più simile

Il tipo di sigaretta elettronica con il tipo di tiro più simile a quello eseguito con la sigaretta tradizionale sono le sigarette elettroniche per tiro da guancia, che richiedono che il fumo venga gestito in 3 tempi, proprio come accade quando si fuma la sigaretta tradizionale.

Se ci si ritrova alla ricerca di una modalità di fumo analoga alla sigaretta analogica, il primo aspetto da guardare è sicuramente il tipo di fumo che i dispositivi riescono a garantire.

Kit all-in-one

I kit di sigarette elettroniche sono una categoria a sé: moltissimi brand specializzati nella produzione di e-cig realizzano modelli completi e pronti per essere utilizzati.

Tra questi, le pod-mod sono i modelli del momento.

I modelli di pod-mod di recente produzione ricordano molto esteticamente i riscaldatori di tabacco; i modelli principali danno anche la possibilità di cambiare il beccuccio con una variante in cotone, per fornire al fumatore l’esperienza sensoriale più simile possibile alle normali sigarette.

Con questi kit avrai un oggetto comodo da avere in borsa o in tasca, che si ricarica nella sua custodia (con un meccanismo di funzionamento analogo a quello delle cuffie Bluetooth).

Questa tipologia in particolare di pod-mod presenta uno stile di fumo in assoluto più vicino a quello eseguito per fumare le sigarette tradizionali. Inoltre, a differenza di molti altri modelli, le pod-mod di ultima generazione possiedono delle comode custodie che rendono molto più semplice e pratico trasportare questi dispositivi in borsa o in tasca.

Sigarette a sistema chiuso

Le sigarette a sistema chiuso sono la versione ancora più pratica e semplice da utilizzare di e-cig. Con un funzionamento pressoché identico alle pod-mod, per questa specifica tipologia di sigaretta non avrai bisogno di acquistare il liquido separatamente, essendo questo contenuto in ogni ricarica.

Una volta terminato, dovrai procedere con la sostituzione della parte superiore della sigaretta.

Nonostante non sia una delle alternative più economiche, rappresenta sicuramente l’alternativa più pratica e che previene più fra tutte le alternative la possibilità di fuoriuscita di liquido dalla sigaretta.

Sigarette elettroniche usa e getta

Alternativa meno economica in assoluto tra quelle menzionate, ma soluzione ideale per iniziare a familiarizzare con lo svapo sono le sigarette elettroniche usa e getta. Oltre alla super praticità e portabilità in tasca come in borsa, aromi ai gusti più disparati e sono un modo economico e veloce per capire quali sono le tipologie di aroma più adatte a te.

A prescindere dal tipo di sigaretta elettronica che sceglierai di usare per cercare di passare dal fumo tradizionale allo svapo, provarne le principali tipologie è talvolta necessario per capire se questa può rappresentare l’alternativa più adatta per abbandonare il fumo tradizionale.